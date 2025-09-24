“Dayro Moreno no era muy disciplinado, sabía en qué momento tomar traguito”: Javier Álvarez

El experimentado entrenador antioqueño Javier Álvarez ha dirigido a siete equipos del fútbol colombiano: Once Caldas, Cali, Medellín, Huila, Millonarios, Tolima y Bucaramanga. En su amplia trayectoria tuvo un importante paso por el equipo de Manizales, estuvo al mando del plantel en 1998, 2001, 2008 y 2009 en el que logró coronarse campeón de la Liga Colombiana.

Esto ante el posible paso del Once Caldas a la semifinal de la Copa Sudamericana, cuando reciba en su casa a Independiente del Valle en el partido de vuelta por los cuartos de final. El equipo colombiano trae la ventaja, pues logró ganar en Ecuador 2-0 con el doblete de Dayro Moreno.

El ‘blanco blanco’ es el único representante del país en competiciones internacionales, tras la eliminación de Atlético Bucaramanga, América de Cali y Nacional.

¿Qué dijo Javier Álvarez sobre Dayro Moreno?

El delantero tolimense Dayro Moreno es la figura del Once Caldas. Quien vive uno de los mejores momentos de su carrera a sus 40 años, sigue siendo el máximo goleador histórico del país con 370 goles, fue convocado a la Selección Colombia para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y además es el goleador de la Copa Sudamericana con 12 tantos.

Ante este buen momento del jugador del equipo manizaleño, Javier Álvarez recordó cómo era Dayro cuando lo dirigió. “Era un hombre que desde las categorías menores siempre fue goleador, un hombre muy inteligente para ubicarse, que manejaba muy bien la intuición, tenía muy buena técnica con las dos piernas... y también tenía como la virtud del cabezazo”.

Ante la pregunta de por qué un jugador con tan buenas características no tuvo mayor relevancia en el fútbol internacional, Álvarez indicó. “Es muy difícil juzgar a la distancia, pero hay dos factores que son muy determinantes en el rendimiento de una persona, primero el talento.. Y lo otro, la estructura de pensamiento y la parte cognitiva”.

“Él no fue muy disciplinado, todos sabemos, pero no lo estoy criticando, sino simplemente, diciendo algo que es cierto y que ocurrió en su vida, yo creo que lo sabía tomar (refiriéndose al trago). Hay momentos en los que el jugador tiene que identificar so... Uno debe entender que es un profesional y se debe a uno mismo, debe cuidar su cuerpo como herramienta de trabajo”, mencionó el entrenador.

El goleador de Once Caldas buscará esta noche clasificarse con el equipo a la siguiente fase del campeonato sudamericano. El club colombiano ya sabe que es coronarse campeón de un torneo internacional, puesto que fue el campeón de la Copa Libertadores en 2004.