Once Caldas, por cupo a la semifinal de Sudamericana: alineaciones y programación del juego vs IDV

Once Caldas ante la oportunidad de oro de quedar a solo tres partidos de levantar el título de la Copa Sudamericana. El equipo de Manizales busca sellar el trabajo hecho en Ecuador, donde venció en la ida a Independiente del Valle por 0-2, y ahora tiene todo a su favor para terminar en calidad de local, ante su gente y en un Palogrande con boletería vendida en su totalidad.

Desde 2011 el equipo Blanco no estaba en cuartos de final de un torneo Conmebol, pues en ese entonces cayó ante Santos de Brasil en la Copa Libertadores. Sin embargo, no estaba tan cerca de una semifinal desde 2004 cuando se quedaron con el título máximo del continente. De superar los cuartos de final, espera el ganador de la llave entre Mineiro y Bolívar.

Once Caldas irá a atacar a IDV

Tras perder el pasado viernes ante América de Cali en el Pascual Guerrero, con una nómina alterna, el conjunto caldense centró sus esfuerzos en la preparación del duelo ante el equipo ecuatoriano. El técnico, Hernán Darío Herrera, aseguró en rueda de prensa que no se guardarán nada para el partido de este miércoles.

“Tenemos un resultado a favor, pero creo que debemos tener mucha precaución, es un equipo muy bueno el Independiente del Valle (...) Va a ser un partido difícil tanto para ellos como para nosotros", expresó Herrera.

Para conseguir el objetivo, Herrera cuenta con la mayoría dle grueso del plantel. Dayro Moreno, goleador del campeonato con 10, a disposición del encuentro, así como otros hombres de la columna vertebral como James Aguirre, Mateo García, Michael Barrios.

Las únicas novedades son las del volante Alejandro García, quien sufrió una lesión a principio de mes y la de Juan Felipe Castaño, quien se lesionó en el duelo contra América en Cali.

Posibles alineaciones del partido

Once Caldas

James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez; Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

DT: Hernán Darío Herrera.

Independiente del Valle

Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Darwin Guagua, Juan Cazares, Jordy Alcívar, Aron Rodríguez, y Claudio Spinelli.

DT: Javier Rabanal.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

Once Caldas recibe a Independiente este miércoles 24 de septiembre desde las 7:30 p.m. en el Palogrande. El juego estará comandado por el árbitro Maximiliano Ramírez de Argentina, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

El juego lo podrá disfrutar por el minuto a minuto de caracol.com.co, así como DSports y DGO.