Dayro Moreno busca romper otro impresionante récord en la Copa Sudamericana

Once Caldas quiere seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana y de la mano de su máximo referente buscará meterse en la semifinal de la competición. Para eso, deberá conservar la ventaja de dos goles que consiguió en el partido de ida ante Independiente del Valle, ambos marcados por Dayro Moreno.

El delantero tolimense vive quizá uno de sus mejores momentos a lo largo de la carrera, al punto que le bastó para regresar a una convocatoria de Selección Colombia luego de 9 años de ausencia. Por su parte, alrededor de su imagen se vive un ambiente positivo en el que es respetado y querido incluso por muchos que no son hinchas de Once Caldas.

Dayro Moreno celebra uno de sus goles ante IDV / Getty Images / Franklin Jacome Ampliar

Le puede interesar: Arriero Herrera tras triunfo de Once Caldas en Sudamericana: “Es un equipo, no es solo Dayro Moreno”

Dayro Moreno busca romper otro récord en la Sudamericana

Dayro, con el más reciente doblete en Ecuador, figura en los listados estadísticos de la Copa Sudamericana entre los ocho jugadores mayores de 40 años que lograron hacerlo en el certamen. Además, en abril, con su triplete contra Gualberto San José de Bolivia, se convirtió en el futbolista más veterano en lograr tres goles en un solo partido en la competición.

Lea también: Así quedó la tabla de goleadores históricos colombianos tras doblete de Dayro Moreno en Sudamericana

Pero el futbolista de 40 años va detrás de otra distinción: ser el futbolista que más goles ha convertido en una sola edición del torneo, rotulo que tiene a la fecha el chileno Eduardo Vargas con 11, cuando lo logró en 2011 jugando para Universidad de Chile, que se quedó con el título en ese año.

Dayro tiene a la fecha 10 goles, por lo que en caso de marcar uno más estará igualando a Vargas. Dos anotaciones le bastarán para quedarse con ese reconocimiento.

Además, es muy probable que se quede con el botín de oro como el máximo artillero de la edición 2025 de la Sudamericana, ya que marcha en el primer puesto. Los más inmediatos perseguidores son Ismael Díaz (Universidad Católica) y Junior Paredes (Puerto Cabello), ambos eliminados de la competición. Por su parte, el más cercano que sigue en competencia es Gaspar Gentile de Alianza Lima, con 5.

Arriero Herrera tras triunfo de Once Caldas en Sudamericana: “Es un equipo, no es solo Dayro Moreno”

De terminar como el máximo goleador de la competición, Dayro sería el sexto colombiano en conseguirlo. El primero fue Ricardo Ciciliano en 2007 con Millonarios (6) y le siguió Wason Rentería (5) en 2012 también con el Embajador.

Luego fueron Wilson Morelo (5) en 2015 con Santa Fe, Miguel Ángel Borja (6) en 2016 con Nacional y el último había sido Nicolás Benedetti (6) en 2018 con Deportivo Cali. Eso sí, Dayro sería el primero en hacerlo con una cifra de doble dígito.

Todos los goles de Dayro Moreno en la Sudamericana 2025