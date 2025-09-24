¿Cuál fue el último equipo colombiano en clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Once Caldas recibirá en el estadio Palogrande de Manizales a Independiente del Valle de Ecuador, este partido corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Manizales mantiene la ilusión de clasificar por primera vez a esta instancia del campeonato continental.

El Blanco Blanco está a solo cuatro partidos de levantar el título de la Copa Sudamericana. Once Caldas busca sellar el trabajo hecho en Ecuador, donde venció en la ida a Independiente del Valle (0-2) y ahora tiene todo a su favor para terminar en calidad de local, ante su gente y con boletería vendida en su totalidad.

Este miércoles, el Palogrande se enciende con la Copa Sudamericana. 🔥🤍 Once Caldas 🇮🇹 vs. IDV 🇪🇨

¡Unidos por la misma pasión, vamos por la victoria!



🗓️24 de septiembre

🏟 Estadio Palogrande #OnceCaldas #MiVidaMiEquipo #ModoSudamericana pic.twitter.com/ud8UUlNuty — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 22, 2025

¿Cuál fue el último equipo colombiano en llegar a semifinales en un torneo internacional?

Solamente cuatro equipos colombianos han logrado clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios y el Junior de Barranquilla, estos últimos en dos ocasiones.

En 2015 Santa Fe disputó las semifinales y eliminó a Sportivo Luqueño de Paraguay, logrando avanzar a la final y convertirse en el primer y único equipo colombiano en consolidarse campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer en la serie de penales a Huracán de Argentina (3-1).

Santa Fe Campeón, Copa Sudamericana 2015 https://t.co/9fcIGLpi1P pic.twitter.com/mPCK1uDLVv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 10, 2019

En 2007, Millonarios accedió por primera vez hasta esta instancia, siendo eliminado en dicha ocasión por el América de México; cinco años más tarde, en 2012, repitió semifinales, perdiendo esta vez frente a Tigre de Argentina.

Atlético Nacional alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana en 2016, eliminando a Cerro Porteño de Paraguay. El equipo avanzó a la final, donde debía enfrentarse a Chapecoense de Brasil, pero el partido no pudo disputarse debido al trágico accidente aéreo que sufrió la delegación del club brasileño.

En 2017, Junior se clasificó por primera vez a semifinales del torneo continental, pero fue eliminado por Flamengo (Brasil), que lo superó 2-1 en Río de Janeiro y 2-0 en Barranquilla.

Mientras que el último equipo colombiano en llegar a semifinales de la Copa Sudamericana fue Junior de Barranquilla en la edición del 2018, cuando derrotó a Independiente Santa Fe con un marcador global de 3-0. El equipo accedió hasta la final; sin embargo, perdieron en la tanda de penales (4-3) frente a Athletico Paranaense, cuadro de Brasil.