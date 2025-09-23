Así le fue a la Selección Colombia en su último amistoso de preparación previo al Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 cerró su preparación al Mundial de la categoría de Chile con una victoria 3-2 sobre México. El equipo de César Torres se impuso en el compromiso disputado en Ypané, Paraguay, en el CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino).

La gran figura del combinado nacional fue Jhon Rentería, quien abrió el marcador a los 40 minutos del encuentro y amplió la diferencia a los 52 minutos. Momentos más tarde cayó el descuento rival.

Colombia volvió a tomar ventaja de dos goles a través de Royner Benítez, quien comenzó el juego desde el banco de suplentes. En el cierre cayó el 3-2 definitivo.

Entre algunas novedades de la Selección Colombia, Alexei Rojas fue el portero titular; mientras que Jordan García, habitual en el arco, y Néiser Villarreal, goleador del Sudamericano, no estuvieron ni en el banco de suplentes.

Así formó la Selección Colombia

Alexei Rojas, Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García, Juan Arizala, Miguel Arizala, Miguel Landázuri, Kener González, Jordan Barrera, Jhon Rentería, Joel Canchimbo y Emilio Aristizabal.

🚨 𝙏𝙄𝙏𝙐𝙇𝘼𝙍



Así forma nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a 🇲🇽 en nuestro segundo amistoso internacional#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/4Azz11kyMp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 23, 2025

¿Cuándo debuta la Selección en el Mundial?

La Selección Colombia, que se encuentra en el Grupo F del Mundial Sub-20 de Chile, debutará en el certamen el próximo lunes 29 de septiembre, cuando se mida a Arabia Saudita, a partir de las 6:00PM. En el grupo también se encuentran Noruega y Nigeria.