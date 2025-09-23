Medidas de seguridad para el partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana en Manizales

Manizales

Ya están listas las medidas de seguridad para el partido entre Once Caldas de Colombia frente a Independiente del Valle de Ecuador de los cuarto de final por la Copa Sudamericana de fútbol.

El encuentro deportivo tendrá lugar este miércoles (24 de septiembre de 2025), a partir de las 7:10 p.m., el Estadio Palogrande, este será el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final.

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes y la comunidad en general, la Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol han anunciado las medidas de seguridad que aplicarán para dicho evento internacional, así lo indicó, Paula Andrea Sánchez, Secretaria del Interior de la capital caldense.

Restricciones de acceso y horarios

Pista atlética: No prestará servicio desde el martes 23 y hasta el miércoles 24 de septiembre.

No prestará servicio desde el martes 23 y hasta el miércoles 24 de septiembre. Unidad Deportiva Palogrande, coliseos y velódromo de la Universidad de Caldas: No prestarán servicio el miércoles 24 a partir del mediodía.

No prestarán servicio el miércoles 24 a partir del mediodía. Apertura de puertas del estadio: A partir de las 4:30 p. m.

Prohibiciones y restricciones

Se prohíbe el ingreso de los siguientes elementos al estadio, ya que pueden poner en riesgo la seguridad de los asistentes: