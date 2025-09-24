Violencia y crisis humanitaria: Colombia enfrenta el 2025 con las cifras más críticas en una década/ Colprensa - Camila Díaz

Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 9.033 homicidios, lo que significó un aumento del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. Departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca concentraron los mayores números, no obstante Norte de Santander y Risaralda se destacaron por sus incrementos con alzas del 35 % y 72 % respectivamente.

Lea también: Violencia en el Guaviare: estos han sido los hechos que se han presentado durante 2025

¿Cuáles son las cifras de secuestro y terrorismo de los últimos dos años?

El secuestro volvió a instalarse en la agenda nacional. Mientras que en todo 2024 se contaron 312 víctimas, solo en lo corrido de 2025 ya se han registrado 338, lo que representa un aumento del 83 % frente al año anterior. Cauca lidera la lista con 112 casos, seguido de Cundinamarca y Antioquia. Meta presentó un crecimiento desproporcionado del 550%.

Le recomendamos: Secuestro extorsivo en Colombia aumenta un 98% en lo corrido de 2025

¿Y qué ha pasado con las masacres?

La violencia colectiva también se agudizó. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 60 masacres con 204 víctimas, cifras superiores en un 22 % a las de 2024. El Valle del Cauca concentra los mayores aumentos, mientras que Antioquia y Cauca muestran descensos parciales. La aparición de nuevos focos en Meta, La Guajira y Risaralda confirma la expansión territorial del fenómeno.

¿Qué reportan los organismos internacionales?

El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que 2025 cerrará como el año con peores condiciones humanitarias en la última década, con ocho conflictos no internacionales activos. Entre enero y mayo se documentaron 524 víctimas de artefactos explosivos, un 145 % más que en 2024, con un 70 % de civiles afectados.

A nivel internacional, Colombia sigue siendo el país más peligroso para los defensores ambientales. El informe de Global Witness reportó 48 asesinatos en 2024, una reducción frente a 2023, pero suficiente para mantener al país en el primer lugar mundial en este indicador.

Leer más: Defensora del Pueblo plantea los desafíos de la sentencia de la JEP contra los exFarc por secuestros

Seguridad ciudadana, ¿Cuáles son las cifras de hurto y extorsión?

Aunque los indicadores de violencia armada muestran un deterioro sostenido, las cifras urbanas reflejan matices. El hurto a personas pasó de 212.804 casos entre enero y agosto de 2024 a 192.504 en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una reducción del 10 %. De forma similar, la extorsión registró 8.567 casos en los primeros ocho meses de 2024 frente a 8.097 en 2025, con una variación del –5 %.

Pese a estos descensos, expertos advierten que las dinámicas de criminalidad organizada siguen trasladando presión a los territorios más periféricos, lo que explica la simultánea reducción en ciudades y la intensificación de la violencia en zonas rurales.

El deterioro simultáneo de las cifras de homicidios, secuestros y masacres, junto con el recrudecimiento de la violencia política y ambiental, ponen en entredicho la efectividad de los procesos de Paz Total impulsados por el Gobierno.