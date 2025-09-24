¿Cómo están las organizaciones armadas ilegales hoy en Colombia?

Desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, los grupos armados han tenido un aumento del 45%, superando los 22 mil integrantes. En contraste, en el periodo de Iván Duque, el aumento registrado fue del 17% llegando a un máximo de 15,120 entre combatientes y auxiliares.

El CICR confirma que en Colombia coexisten al menos ocho Conflictos Armados No Internacionales. En 2023, la Fundación Paz y Reconciliación, llegó a contabilizar cerca de 196 organizaciones armadas ilegales en solo siete ciudades del país, sin embargo, no es posible dar una cifra exacta de cantidad de grupos armados actuales debido a su fragmentación.

En lo que respecta a acciones militares, según Indepaz, entre julio del 2024 y junio del 2025, se registraron los niveles más altos de acciones armadas de estos grupos desde 2010. De esta manera, los ataques contra la Fuerza Pública han incrementado en un 111% respecto al segundo año del presidente Petro y es el doble de la cifra más alta registrada en gobiernos previos.

¿Cómo están distribuidos los principales grupos?

Clan del Golfo (AGC/EGC)

Es el grupo armado con mayor número de integrantes a nivel nacional con 7.550 combatientes. Su crecimiento en los últimos años ha sido acelerado pasando de 213 municipios en 2019 a 392 en 2025 (+84%), teniendo presencia en más de 14 departamentos.

Sus economías ilícitas se vinculan principalmente al narcotráfico, acompañado de minería ilegal, extorsión y contrabando. Se caracterizan por tener patrones de violencia en paros armados, bloqueos y control social de comunidades, por lo cual, fueron reconocidos como un Grupo Armado Organizado (GAO) en septiembre de 2025.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

En segundo lugar, se encuentra la guerrilla del ELN con una fuerza estimada de 5,000 a 7,000 combatientes. En 2025 tiene presencia en 229 municipios, aumentando un 54% desde el 2019 cuando operaba en 149.

Sus finanzas se sostienen en el narcotráfico, la minería ilegal de oro en Chocó y Bolívar, la extorsión y el contrabando. El ELN negó el cese de diciembre de 2022, pero en junio de 2023 firmó un cese bilateral en La Habana que entró en vigor en agosto de ese año. Dicho acuerdo se rompió en agosto de 2024 tras acusar al Gobierno de ‘traición’ por operativos militares en Arauca y Chocó.

Disidencias de las FARC-EP: EMC (disidencias de Iván Mordisco) y Segunda Marquetalia (Iván Márquez)

Las dos disidencias provenientes de la desmovilización del grupo tras el Acuerdo de Paz de 2016 se componen de la siguiente manera: EMC concentra entre 3.500 y 4.500 combatientes, mientras que la Segunda Marquetalia mantiene entre 1.800 y 2.500. Las disidencias de Mordisco tienen presencia en 376 municipios, lo que implica un crecimiento 203% desde el 2019 cuando operaban en 124.

Sus economías ilegales incluyen el narcotráfico, la minería y la extorsión. Sus patrones de violencia abarcan hostigamientos, masacres y reclutamiento de menores de edad, además de enfrentamientos con el EMC y ELN.

El EMC fue incluido en el cese de diciembre de 2022, pero en abril de 2024 el Gobierno suspendió el acuerdo tras la masacre en Argelia (Cauca). En abril de 2025 se renovó un cese parcial con los Frentes 1 (Guaviare-Amazonas), 33 (Catatumbo) y 62 (Caquetá-Meta), vigente hasta octubre de 2025. Por el otro lado, la Segunda Marquetalia fue incluida en el decreto presidencial de diciembre de 2022, pero no consolidó un cese al fuego real.