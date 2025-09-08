Defensa no letal: ministro Sánchez evalúa el uso de armas en las piernas para protección de militares

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que el país enfrenta un escenario complejo en el que grupos armados ilegales están utilizando a la población civil como escudo humano para obstaculizar la labor de la Fuerza Pública.

Aseguró que no se permitirá que continúe la instrumentalización de campesinos, mujeres y niños en acciones violentas contra militares y policías.

“Si lo comparamos con el año anterior que hubo 58 casos, este año ya llevamos 32. Esto no puede seguir ocurriendo y no vamos a permitir que siga ocurriendo”, afirmó.

En cuanto al plano operacional, señaló que se están evaluando experiencias de otros países, como Perú, que permiten a los uniformados actuar en un perímetro de seguridad definido frente a amenazas directas, es decir, disparar a las piernas.

“Aquí los militares y policías le ponen el pecho y la vida para proteger a los colombianos, y debemos garantizar también sus derechos humanos. Quien toque a un policía o un militar está atacando a Colombia”, subrayó.

El ministro responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’, de estar detrás de este hecho.

“Se trata de un crimen de lesa humanidad, porque atacan y desplazan sistemáticamente a la población, violando derechos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, puntualizó.

El ministro agregó que se fortalecerá el equipamiento, el entrenamiento y la capacidad de reacción de la Fuerza Pública frente a medidas asimétricas de los ilegales, quienes colocan a civiles en la primera línea para impedir el actuar legítimo del Estado.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía: “Si los militares y policías están dispuestos a dar la vida por los colombianos, que al menos los colombianos expresen una voz de indignación, rechazo y repudio frente a este accionar criminal. A pesar de todo ello no nos detenemos, avanzamos”.