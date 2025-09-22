El CNE hizo una estrategia para dividir al Pacto Histórico: Daniel Quintero

En su paso por Sin Anestesia, de Caracol Radio, estuvo el precandidato a la presidencia de 2026, Daniel Quintero, quien habló sobre lo ocurrido con el CNE y las “jugadas” que ha realizado esta entidad para dejar por fuera de las consultas a los partidos: Pacto Histórico y Colombia Humana. Asimismo, el exalcalde de Medellín declaró que hasta el momento, dentro del partido, hay una gran incertidumbre.

“Estamos en un momento de incertidumbre, estamos listos para ir a la consulta el próximo 26 de octubre, pero el CNE hizo una estrategia para dejar por fuera al Pacto Histórico y a la Colombia Humana, pero ya tenemos también una estrategia para no quedarnos por fuera”, aseguró Quintero.

Por otro lado, varios candidatos del Pacto se manifestaron en contra del CNE por las acciones y decisiones que estaban tomando frente a las dilaciones con la personería jurídica del partido, incluso, el presidente Petro llegó a manifestar su malestar.

¿Cuál es la situación dentro del Pacto Histórico?

Si bien el precandidato explicó que hay mucha incertidumbre dentro del partido por lo que ha hecho el CNE por la exclusión de progresistas y demás, dijo que ya hay una estrategia para que esto no suceda, pero que lo más importante, es que todos los candidatos que están actualmente dentro del Pacto, quieran y accedan a hacerlo, para que así, el Consejo Nacional Electoral, deje de poner tantos peros en el camino.

Además de esto, algunos candidatos ya se han pronunciado en contra de la decisión que tomó el CNE, tal y como lo hizo Gustavo Bolívar, también precandidato a la presidencia: “es un golpe a la democracia”.

Al Pacto Histórico le acaban de entregar una Personería Jurídica envenenada. pic.twitter.com/Ryc6uih7xe — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 17, 2025

Por otro lado, Quintero exaltó que era importante recurrir también a una consulta interpartidista en la que todos los candidatos participen en conjunto.

Una consulta interpartidista

Este tipo de consultas le permite a los partidos y coaliciones que la ciudadanía vote por el candidato que mejor le parezca o que se alinee con as creencia en sí. La persona o precandidato elegido, sería el que represente a ese partido, por eso, Quintero decía que “todos debemos estar de acuerdo”, esto refiriéndose a sus compañeros que también están en busca de la presidencia.

Este tipo de propuestas lo que buscan es que exista de cierta forma una transparencia y mayor participación ciudadana. Según un artículo publicado por la Universidad de los Andes, señaló que este tipo de “estrategias” son viables, ya que “es un mecanismo de democracia interna que es importante, valioso y está establecido en la ley de partidos políticos en este país”.

