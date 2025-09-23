Vallecaucanos listos para Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Brasil

La delegación colombiana de natación carreras y natación artística ya se encuentra en territorio brasileño, específicamente en la ciudad de Rio De Janeiro, donde se llevará a cabo el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos.

Ya que son dos de los primeros deportes en acción en este certamen internacional, con cuatro días de competencias que iniciarán el día de mañana, miércoles 24 de septiembre hasta el 05 de octubre del presente año.

Serán más de 65 atletas nacionales lo que competirán en natación artística, carreras, aguas abiertas y clavados; 15 de ellos son vallecaucanos. En polo acuático 12 son del Valle.

Estos son los atletas vallecaucanos que ya se encuentran en Brasil

Sudamericano Juvenil natación artística

Emily Melyssa Minante Avendaño - Valle Junior

María Paula Paramo Morales - Valle Junior

Natalia Jurado Ocampo - Valle Junior

Valerie Cuenca Londoño - Valle Junior

Catalina Abello Moreno -Valle Juvenil

Gabriela Gutiérrez Hernández -Valle Juvenil

Isabellah Quiñonez Jiménez -Valle Juvenil

Salomé Molina Hoyos -Valle Juvenil

Sarah Quiñonez Jiménez -Valle Juvenil

Valentina Caicedo Pineda -Valle Juvenil

Sudamericano Juvenil natación Carreras