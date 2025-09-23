Vallecaucanos listos para Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Brasil
Las justas deportivas empiezan este 24 de septiembre hasta el 5 de octubre
La delegación colombiana de natación carreras y natación artística ya se encuentra en territorio brasileño, específicamente en la ciudad de Rio De Janeiro, donde se llevará a cabo el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos.
Ya que son dos de los primeros deportes en acción en este certamen internacional, con cuatro días de competencias que iniciarán el día de mañana, miércoles 24 de septiembre hasta el 05 de octubre del presente año.
Más información
Serán más de 65 atletas nacionales lo que competirán en natación artística, carreras, aguas abiertas y clavados; 15 de ellos son vallecaucanos. En polo acuático 12 son del Valle.
Estos son los atletas vallecaucanos que ya se encuentran en Brasil
Sudamericano Juvenil natación artística
- Emily Melyssa Minante Avendaño - Valle Junior
- María Paula Paramo Morales - Valle Junior
- Natalia Jurado Ocampo - Valle Junior
- Valerie Cuenca Londoño - Valle Junior
- Catalina Abello Moreno -Valle Juvenil
- Gabriela Gutiérrez Hernández -Valle Juvenil
- Isabellah Quiñonez Jiménez -Valle Juvenil
- Salomé Molina Hoyos -Valle Juvenil
- Sarah Quiñonez Jiménez -Valle Juvenil
- Valentina Caicedo Pineda -Valle Juvenil
Sudamericano Juvenil natación Carreras
- Isabella López García Navegantes Del Valle - Valle
- David Esteban Uribe Banol Navegantes Del Valle – Valle