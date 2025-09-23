Asesinan al líder comunal y gremial de taxistas Óscar Becerra en Cali - Tomada de Redes Sociales

En Cali, Valle, fue asesinado el líder comunal y gremial de taxistas Óscar Becerra Aguirre, de 58 años, en lo que sería el homicidio número 118 contra líderes sociales en Colombia en lo que va del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz.

El hecho ocurrió sobre la carrera 22 con calle 54, en el barrio El Trébol, al oriente de la ciudad. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, Becerra fue atacado con arma cortopunzante por dos hombres que presuntamente intentaron robarlo cuando se disponía a almorzar con su hija.

Jhony Rangel, líder de “La Mancha Amarilla”, confirmó que la víctima era abogado, vocero gremial y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis.

“Nuestro compañero fue trasladado al Hospital Primitivo Iglesias, donde lamentablemente falleció. Hay luto en el gremio de los taxistas, pues Óscar fue una figura reconocida que dedicó años al servicio como conductor y posteriormente como dirigente de la organización ‘La Pista La 40’ en la 14 de Calima”, expresó Rangel.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, recordó que la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana sobre los riesgos que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos en Cali.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, informó que un grupo especializado en investigación judicial e inteligencia trabaja para esclarecer el tiempo, modo y lugar del crimen.

Por su parte, la Alcaldía Distrital ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.