Cerca de 800 mil vehículos dejaron de transitar en Cali en el “Día sin Carro”

Esta fue la segunda jornada del ‘Día de la Movilidad Activa’: un respiro para el medio ambiente en Cali

Desde las 6 de la mañana de este lunes 22 de septiembre se adelantó la jornada, en donde la comunidad se movilizó utilizando medios alternativos como bicicletas, patines, caminatas o el Sistema de Transporte Masivo MIO.

El último reporte de la secretaría de Movilidad de Cali al cierre del “Día sin Carro y sin Moto” dejó:

- 151 comparendos por incumplimiento de la medida.

- 172 comparendos por incumplimiento a otras normas de tránsito.

- 31 vehículos inmovilizados.

- 12 accidentes leves registrados en diferentes puntos de la ciudad.

La segunda jornada del “Día de la Movilidad Activa” busca fomentar el uso de medios alternativos de transporte como bicicletas, patinetas eléctricas y el servicio público (MIO y taxis).

La medida buscó generar beneficios ambientales y de movilidad: darle un respiro a la ciudad con la disminución significativa de emisiones contaminantes; promocionar hábitos de transporte sostenible entre la ciudadanía y reducir la congestión en las vías principales de la capital vallecaucana.

Cabe anotar, que durante esta jornada fue inmovilizada una ambulancia en la carrera 1 con calle 62, al norte de Cali, cuando transportaba varios pasajeros.

La jornada del “Día sin carro y sin Moto”, finalizó a las 7 de la noche.