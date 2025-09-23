Se inició proceso de inscripciones escolares para estudiantes de preescolar a once en el Valle

La Gobernación invita a padres y acudientes a matricular a sus hijos en las 148 instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció la apertura de inscripciones para el año lectivo 2026 en las 148 instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del departamento.

El proceso estará disponible hasta el próximo 31 de octubre, con cupos que abarcan desde preescolar hasta grado once.

Educación con innovación y calidad

Ofelia Dorado Zúñiga, secretaria de Educación del Valle, destacó la importancia de este proceso para las familias.

“Es importante que los padres sepan que nuestros estudiantes tienen herramientas tecnológicas en las aulas Steam y también proyectos pedagógicos productivos que van a despertar el ánimo del gran emprendedor y soñador”.

Cómo inscribirse

Los padres o acudientes interesados deben acercarse a la sede más cercana de la institución educativa y realizar el trámite correspondiente. En caso de requerir mayor información, también pueden escribir al correo: infomatriculasvalle@valledelcauca.gov.co.

Apoyos para los estudiantes

Gustavo Gallego, subsecretario de Cobertura Educativa, recalcó que este proceso cuenta con beneficios adicionales, “los cupos están abiertos de preescolar a once hasta el 31 de octubre. Contaremos con transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar. Allí está el futuro de tus hijos, lleva a tu hijo a que se inscriba”, afirmó.

Con esta estrategia, el Valle del Cauca ratifica su compromiso con una educación pública gratuita, integral y de calidad para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.