Reforma a la Salud: pese a radicación de ponencia alternativa, sigue sin despegar el tercer debate

La Comisión Séptima del Senado levantó la sesión de este martes 23 de septiembre en donde se iba a empezar a discutir el tercer debate de la Reforma a la Salud. La razón: no se pudo conformar quórum decisorio, debido a que algunos parlamentarios de oposición no asistieron.

El presidente de la comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, aseguró que “algunos partidos estaban en reunión de bancada para tomar una posición frente a la reforma en su voto y en su decisión. Tal vez eso fue lo que causó que se hayan demorado algunos senadores. Dimos inicio a la hora convenida, una hora después no hubo quórum, se decretó un receso y en el segundo receso tampoco se pudo conformar el quórum decisorio”.

Desde el Pacto Histórico, el senador Ferney Silva consideró que este aplazamiento hace parte de la estrategia de la oposición para seguir dilatando el debate: “De manera reiterada hemos sufrido dilación en el debate. Hoy nos presentamos la bancada de gobierno, la bancada de oposición no se presentó y esos son mecanismos dilatorios para que vaya transcurriendo el tiempo y no se debata y se vayan venciendo los términos. Eso no es serio”.

El nuevo intento discutir la reforma será este miércoles 24 de septiembre. A partir de las 9 de la mañana fue citada la Comisión, según indicó Pinto: “esperamos tener el quórum para poder darle inicio a la aprobación, primero, del informe de presupuesto que está en la discusión y segundo al proyecto de la reforma a la salud, que está en el primer punto del orden del día”.

La primera ponencia en discutirse será la de archivo, la que pide hundir la Reforma a la Salud. Sí es negada, se dará paso a la discusión de las ponencias positivas: la radicada por el Pacto Histórico y la presentada por distintos partidos, en cabeza de la senadora de La U Norma Hurtado.