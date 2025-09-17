“La reforma a la salud es urgente”: Carolina Corcho en Boyacá

Chiquinquirá

La precandidata presidencial del Pacto Histórico, Carolina Corcho, visitó este martes el municipio de Chiquinquirá, donde recibió el respaldo de la precandidata a la Cámara por Boyacá, Astrid Castellanos, y compartió con la ciudadanía las principales propuestas de su aspiración.

Durante su recorrido, Corcho aseguró que su objetivo es darle continuidad a los proyectos del actual gobierno, especialmente en materia de salud y justicia social.

“Yo conozco a profundidad el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro: una parte se ejecutó, otra no se alcanzó, entre otras cosas por el obstruccionismo de la oposición y algunas decisiones de las altas cortes. Lo que venimos a hacer es socializar cómo continuar esos proyectos, especialmente la reforma a la salud que es urgente para superar la crisis hospitalaria y acabar con el ‘paseo de la muerte’”, afirmó.

La precandidata también se refirió a otros retos en el país y en Boyacá:

“Debemos resolver los problemas de la minería, los servicios públicos y las dificultades ambientales que afectan a nuestras lagunas. Esos son los temas que estamos discutiendo con las comunidades”.

Sobre el reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes del Secretariado de las FARC, Corcho manifestó prudencia, aunque destacó el papel de esa jurisdicción.

“No conozco en detalle la sentencia y sería irresponsable dar una opinión sin escuchar a las víctimas. Pero creo que la JEP ha tenido en general fallos ajustados a derecho y ha permitido conocer verdades incómodas sobre los vínculos entre paramilitarismo y sectores de la fuerza pública y la política”.

En cuanto a su participación en los debates con otros precandidatos del Pacto Histórico, Corcho señaló que estos espacios son fundamentales para contrastar propuestas y visibilizar diferencias dentro de la coalición.

“Queremos que la ciudadanía conozca de manera clara nuestras propuestas y pueda decidir con criterio en la consulta del Pacto Histórico”, agregó.

La dirigente política anunció que continuará recorriendo el departamento, con visitas a municipios como Sogamoso, Duitama y Tunja, ratificando que Boyacá es uno de los territorios clave en su campaña presidencial.