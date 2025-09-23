Precio del café en Colombia para este 23 de septiembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

¿Sigue bajando? Precio café HOY 25 de junio en Colombia: así se cotiza la carga de 125 Kg, según FNC. Imagen de fondo de Canva.

El café colombiano es uno de los más cotizados en el mundo después del mayor productor: Brasil. Si bien en el país se tienen otros insumos y productos que se venden por fuera del país, es importante resaltar el papel que juega este grano para la economía colombiana.

Además, según Solidaria, la producción del café no solo le brinda al país un crecimiento económico, sino que también es un gran generador de empleos para varias familias caficultoras, incluso, la Federación Nacional de Cafeteros, resaltó que les brindan ayudas a estas personas en cuanto a herramientas y educación para mejorar su calidad de vida.

Es por ello, que el cultivo de café no solo es visto como un grano que se exporta, sino que también es el proveedor económico para muchas familias que se dedican a esto.

Precio del café para este 23 de septiembre en Colombia

El precio del café tiene como base el cierre de la bolsa en Nueva York, según el informe diario que publica la Federación Nacional de cafeteros, su valor tota por carga para este 18 de septiembre es de 2,689,000, representando una baja de 131,000 pesos, pues el día de ayer, 22 de septiembre, se cotizó en 2,820,000 COP. Asimismo, su pasilla se cotizó en 10,000 kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣3️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/Jo66IyLs1g — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 23, 2025

Precio del café en dólares para este 23 de septiembre

Existen varias plataformas que se dedican al estudio del comportamiento de productos e insumos en el mercado internacional. En este caso, según Investing, el precio del café en dólares para este 23 de septiembre se cotiza en 351,95 USD, representando una caída del 4,19%, esto quiere decir, 15,40 USD.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

El precio del café depende del cierre que tenga la bolsa de Nueva York en el día, teniendo en cuenta esta información, la FNC fijo para este 23 de septiembre el valor de este grano así en estas ciudades:

Armenia – Carga: $2,689,500 | Kilo: $21,516 | Arroba: $268,950

– Carga: $2,689,500 | Kilo: $21,516 | Arroba: $268,950 Bogotá – Carga: $2,688,250 | Kilo: $21,506 | Arroba: $268,825

– Carga: $2,688,250 | Kilo: $21,506 | Arroba: $268,825 Bucaramanga – Carga: $2,687,875 | Kilo: $21,503 | Arroba: $268,788

– Carga: $2,687,875 | Kilo: $21,503 | Arroba: $268,788 Buga – Carga: $2,690,250 | Kilo: $21,522 | Arroba: $269,025

– Carga: $2,690,250 | Kilo: $21,522 | Arroba: $269,025 Chinchiná – Carga: $2,689,375 | Kilo: $21,515 | Arroba: $268,938

– Carga: $2,689,375 | Kilo: $21,515 | Arroba: $268,938 Cúcuta – Carga: $2,687,375 | Kilo: $21,499 | Arroba: $268,738

– Carga: $2,687,375 | Kilo: $21,499 | Arroba: $268,738 Ibagué – Carga: $2,688,625 | Kilo: $21,509 | Arroba: $268,863

– Carga: $2,688,625 | Kilo: $21,509 | Arroba: $268,863 Manizales – Carga: $2,689,375 | Kilo: $21,515 | Arroba: $268,938

– Carga: $2,689,375 | Kilo: $21,515 | Arroba: $268,938 Medellín – Carga: $2,688,625 | Kilo: $21,509 | Arroba: $268,863

– Carga: $2,688,625 | Kilo: $21,509 | Arroba: $268,863 Neiva – Carga: $2,687,750 | Kilo: $21,502 | Arroba: $268,775

– Carga: $2,687,750 | Kilo: $21,502 | Arroba: $268,775 Pamplona – Carga: $2,687,500 | Kilo: $21,500 | Arroba: $268,750

– Carga: $2,687,500 | Kilo: $21,500 | Arroba: $268,750 Pasto – Carga: $2,687,500 | Kilo: $21,500 | Arroba: $268,750

– Carga: $2,687,500 | Kilo: $21,500 | Arroba: $268,750 Pereira – Carga: $2,689,375 | Kilo: $21,515 | Arroba: $268,938

– Carga: $2,689,375 | Kilo: $21,515 | Arroba: $268,938 Popayán – Carga: $2,689,625 | Kilo: $21,517 | Arroba: $268,963

– Carga: $2,689,625 | Kilo: $21,517 | Arroba: $268,963 Santa Marta – Carga: $2,691,125 | Kilo: $21,529 | Arroba: $269,113

– Carga: $2,691,125 | Kilo: $21,529 | Arroba: $269,113 Valledupar – Carga: $2,688,750 | Kilo: $21,510 | Arroba: $268,875

