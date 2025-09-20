¿Cuál fue el balance del Ibagué Café Festival?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Cristian David Ávila, secretario de Desarrollo Rural de la Alcaldía, entregó el balance que dejó el Ibagué Café Festival en su sexta versión.

Según el funcionario, el evento que se ha convertido en una tradición para los tolimenses dejó cifras históricas: más de $214 millones en ventas totales, triplicando los resultados obtenidos en 2024 y consolidándose como una de las ferias más importantes del país.

Durante la muestra comercial se alcanzaron ventas por $139 millones, mientras que la subasta de microlotes logró un hito al vender la carga de café mejor paga en la historia de la ciudad por $15 millones, perteneciente a Milton Monroy, productor de cafés exóticos de alta calidad.

En total, la subasta recaudó más $56 millones superando ampliamente la cifra de 2024. A ello se sumaron los ingresos por las tazas insignia, que alcanzaron $18.710.000.

“El resultado es hoy que tal vez hemos doblado las ventas en todo, que hemos tenido más del doble de stands, donde la gente estuvo contenta. El primer día muchos productores vendieron todo lo que trajeron”, afirmó Cristian David Ávila, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué.

El Ibagué Café Festival fortaleció la identidad cafetera de la ciudad, impulsó el consumo de cafés especiales y dinamizó la economía local mediante circuitos cortos de comercialización que conectaron directamente a productores con consumidores y compradores nacionales e internacionales, incluyendo representantes de países como China.