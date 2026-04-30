La SAE subastó inmuebles por $6.000 millones: palco en Palmaseca y hotel en Cartagena

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) adjudicó dos bienes por cerca de $6.000 millones en subastas electrónicas, devolviendo al mercado legal activos vinculados a economías ilícitas liderados por alias “Mueble fino” y alias “La Madame”.

La operación incluyó un palco en el Estadio Deportivo Cali de Palmaseca, en Palmira, adjudicado por $358 millones tras una puja que se extendió por 31 horas, empezando el 23 de abril a las 10:00 de la mañana y finalizó el 24 a las 5:00 de la tarde.

Durante ese tiempo se registraron 92 lances, es decir ofertas, y la participación de cinco oferentes activos, lo que impulsó el valor del inmueble muy por encima de su precio base.

El palco partía de $153 millones, pero el dinamismo de la subasta permitió un incremento de más de $200 millones, lo que representó un aumento del 133%, reflejando una alta competencia entre los interesados y una valorización significativa del activo, el cual cuenta con vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos.

Por su parte, el segundo bien corresponde a un hotel en el sector El Laguito, en Cartagena, adjudicado por más de $5.420 millones. Este inmueble cuenta con 32 habitaciones, piscina, restaurante y más de 1.400 metros cuadrados construidos, características que lo ubican en una zona estratégica para el turismo.

La subasta del hotel también se desarrolló durante 31 horas y registró 48 lances entre tres oferentes. Aunque la competencia fue menor en número de participantes frente al palco, el valor alcanzado confirma el atractivo de este tipo de propiedades en destinos turísticos consolidados.

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Ambos bienes ingresaron al patrimonio del Estado mediante procesos de extinción de dominio, tras ser vinculados a delitos como narcotráfico, trata de personas y explotación sexual.

Para la SAE, este tipo de actividades permiten que activos relacionados con actividades ilegales pasen a ser administrados y comercializados legalmente.