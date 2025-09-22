La Colombia de Petro no está al borde del abismo, pero el próximo gobierno debe mejorar mucho: The Economist

La revista británica The Economist hizo un análisis de la situación de Colombia en la que asegura que la economía ha mejorado mucho pero la seguridad se ha deteriorado de manera evidente y asegura que el país no se está convirtiendo en Cuba o Venezuela. (Foto: Captura de pantalla / Getty / Caracol Radio )

La revista británica The Economist publicó un artículo en el que analiza la situación de Colombia de cara a la jornada electoral de 2026. Se resalta que los candidatos a la presidencia viven en realidades paralelas, dado que unos, como Vicky Dávila, aseguran que el país está “a las puertas del infierno”, mientras que otros, como Gustavo Bolívar, dicen que “los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”.

El panorama sin lentes políticos

El centro del análisis de The Economist se concentra en tres elementos: economía, seguridad e instituciones.

Sobre la economía se indica que “goza de buena salud, pero acumula problemas”, en cuanto a las instituciones se resalta que aunque Petro las ataca, “Colombia no se está convirtiendo en Venezuela ni en Cuba”.

En el tema de la seguridad se indica que el deterioro es notorio y alarmante, esto es notable por el asesinato del precandidato Miguel Uribe. En este punto se indica que "Colombia sigue siendo mucho menos sangrienta que en la terrible década de 1990, pero no es difícil imaginar que vuelva a caer en esa dirección".

A este panorama se suma la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por lo que el gobierno de Donald Trump declara como el “incumplimiento manifiesto” del país en sus obligaciones antinarcóticos.

Economía colombiana, de las mejores

The Economist explica que si bien la economía colombiana estuvo estancada durante dos años tras la llegada de Gustavo Petro al poder, ahora está en un mejor estado pues:

Se prevé un crecimiento del 2,4% , superior al de buena parte de Sudamérica.

, superior al de buena parte de Sudamérica. El desempleo fue del 8,8% en julio , el más bajo de ese mes en casi 25 años.

, el más bajo de ese mes en casi 25 años. El mercado bursátil colombiano es el cuarto con mejor desempeño del planeta.

En el último año, el peso colombiano ha tenido un aumento del 54%.

El turismo está en auge. En 2024 llegaron unos 7 millones de viajeros, un aumento de 2 millones en 2 años.

"Aun así, el Sr. Petro no puede atribuirse mucho mérito. Se jacta de haber bajado la inflación, pero su intimidación al banco central ha dificultado ese trabajo. Y hay salvedades. Alrededor del 60% de los trabajadores colombianos trabajan en la economía informal, donde reciben menos beneficios, no pagan impuestos y son menos productivos“, resalta la revista.

Biletes antiguos colombianos | Foto: Banco de la República Ampliar

Esfuerzos sin resultados

La revista resalta que, paradójicamente, las áreas en las que el presidente Petro se ha concentrado, han registrado menor progreso, por ejemplo, la desigualdad en el país ha disminuido lentamente.

“Algunas reformas incluso han desmantelado servicios que funcionaban bien, como el sistema de salud. Tras aumentar la participación del Estado en el sistema, las salas de maternidad y las salas de urgencias están cerrando o rechazando nuevos ingresos”, agrega el artículo.

Se destaca que aunque la economía va bien, no se puede descuidar pues “el déficit fiscal alcanzará aproximadamente el 7% del PIB este año, elevando la deuda pública a un récord superior al 60% (...) por lo tanto, un desastre fiscal aguarda al próximo presidente”.

La seguridad, en deterioro evidente

The Economist señala que el punto más grave de la inseguridad en Colombia fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero se ha visto acompañado por “una oleada de violencia letal” incluyendo el camión bomba en Cali, el derribo de un helicóptero en Amalfi y las constantes asonadas a miembros de la fuerza pública.

La familia de Miguel Uribe Turbay visita la tumba del político colombiano en el Cementerio Central. Ampliar

“Estos ataques pusieron de relieve el fracaso de la política de seguridad emblemática del señor Petro, la paz total. Los primeros ceses al fuego fracasaron y no se vislumbran acuerdos permanentes, en parte porque el ejército no ha ejercido suficiente presión”, resalta la publicación.

Las cifras de la violencia

La revista británica detalla los datos clave que demuestran el repunte de la violencia en el país:

Los grupos armados en Colombia cuentan ahora con unos 22.000 miembros, un aumento del 45% desde que Petro asumió el cargo.

El número de personas desplazadas por la violencia ha aumentado en 230.000 , según Naciones Unidas.

, según Naciones Unidas. Hay al menos un grupo armado presente en más de la mitad de los municipios de Colombia , según Pares.

, según Pares. La extorsión aumentó un 50% entre 2021 y 2024, y los secuestros, un 75%

entre 2021 y 2024, y Los ataques a las fuerzas armadas en los primeros siete meses de este año ya han superado el total de cualquier año completo en al menos una década.

La tasa de homicidios es de 25 por cada 100.000, “la más alta de cualquier otra democracia sudamericana excepto Ecuador”.

Asonada contra el Ejército en La Macarena, Meta. Ampliar

En esto se hace una salvedad y es que los grupos armados ilegales “ya se estaban expandiendo de forma constante bajo el mandato de su predecesor, Iván Duque”.

Las instituciones bajo presión

“El Sr. Petro suele afirmar haber sido víctima de un “golpe de Estado blando” cuando los tribunales no fallan a su favor", señala la revista, citando el episodio en el que seguidores del mandatario rodearon la Corte Suprema por la elección de un nuevo fiscal general.

“Su caótico estilo de gobierno socava la función pública. Entre renuncias frustradas y constantes reorganizaciones, los ministros no duran mucho. El Sr. Petro nombra a uno nuevo cada 20 días, en promedio”, agrega la publicación.

“En los últimos tres años, cerca de un millón de personas parecen haber abandonado el país definitivamente, el doble de la cantidad que lo hizo en los tres años previos a la pandemia. Colombia no está al borde del abismo. Pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para mejorarla”, cierra el artículo.