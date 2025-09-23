¿Sigue bajando? Precio del dólar en Colombia HOY 23 de septiembre, según Banco de la República

Con el paso de los años, las criptomonedas se han afianzado como una alternativa real para quienes buscan, ya sea resguardar su dinero, invertir, o simplemente combatir la inflación que devalúa su dinero. Dentro de las más populares, se encuentra el Bitcoin, Ethereum, Tether o XRP.

Recuerde que el Bitcoin, es la criptomoneda más costosa del mundo. En 2009, cuando fue lanzada, cada criptomoneda costaba tan solo 0,00076 dólares, y actualmente, un solo bitcoin, se encuentra alrededor de los 113.018 dólares.

Sin embargo, a pesar de que estas criptomonedas puede parecer muy llamativas, también suelen ser muy volátiles, principalmente aquellas que no se encuentran totalmente establecidas en el mercado, y donde los inversores puede influir de gran manera en su precio por medio de la oferta y la demanda.

Compra y venta de criptomonedas

Con base en estas monedas digitales, se ha establecido todo un mundo en torno al trading, la actividad de compra y venta de activos, en este caso criptos, para sacarle beneficio a las constantes fluctuaciones de sus precios en el mercado.

Encuentre aquí cuáles son las plataformas más seguras para realizar transacciones relacionadas con las criptomonedas, según una lista publicada por la revista Forbes.

En esta lista, se evaluaron diferentes aspectos, como por ejemplo, la cantidad de Bitcoins y Ethereum disponibles, la regulación, transparencia, audiencia, clientes institucionales y los costos. Siendo indicadores de confianza y seguridad para quienes decidan transaccionar por medio de sus plataformas, el escalafón quedó así:

CME Group Coinbase Bitstamp Binance Robinhood Bitbank Upbit Bitget Deribit Gemini

Recuerde que comúnmente, en el mundo de las criptomonedas, las transacciones suelen realizarse en monedas internacionales, como lo son el Euro o el dólar estadounidense.

Precio del dólar en Colombia HOY 23 de septiembre

El dólar sigue sin recuperar su posición sobre los $4,000 pesos colombianos, de hecho, se ha mantenido por debajo de los $3,900 en los últimos días. A pesar de tener diferentes fluctuaciones, con aumentos y disminuciones, se ha evidenciado una tendencia a la baja, gracias a la cual, la divisa estadounidense cada vez se encuentra más cerca de los $3,700.

Para el día de hoy, 23 de septiembre, se encuentra en uno de los valores más bajos que ha tenido en el último año, estableciéndose en los $3,852 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Lo que representa una disminución de 39 pesos frente al valor de apertura del día de ayer ($3,891 COP)

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Bogotá D.C. – Compra: $3,899 | Venta: $3,974

– Compra: Venta: Medellín – Compra: $3,764 | Venta: $3,914

– Compra: Venta: Cali – Compra: $3,845 | Venta: $3,985

– Compra: | Venta: Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: Venta: Cúcuta – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: Venta: Pereira – Compra: $3,930 | Venta: $3,980

