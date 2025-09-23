“Nosotros no aceptamos la amenaza”: Presidente de Parlatino sobre buques de EE.UU. en mar Caribe

El diputado cubano, Rolando Gonzalez Patricio y presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribe, Parlatino, rechazó la presencia de buques militares de Estados Unidos al sur del mar Caribe.

En su visita a Barranquilla, durante el Foro Internacional de Parlamentarios, manifestó que estás actuaciones contradice los principios y postulados de esta organización.

“Nosotros no aceptamos la amenaza ni el uso de la fuerza. Nosotros consideramos que todos los conflictos, todos los diferendos tienen que resolverse a través del diálogo y de la construcción pacífica de la relación. La ley del más fuerte no es la ley que nosotros podemos permitir que se imponga en la sociedad internacional”, dijo.

¿Conversación con el Congreso de Estados Unidos?

Gonzalez Patricio dijo que desde el Parlamento se está en la disposición de dialogar con el Congreso de los Estados Unidos sobre este tema.

“Nosotros no cerramos las puertas del diálogo jamás. y por tanto nos parece que ese tiene que ser el rumbo especialmente para parlamentarios”, manifestó.