VIDEO: Primeras imágenes de buques de guerra de EE.UU. que se dirigen hacia el sur del Caribe

Primeras imágenes de buques de guerra de EE.UU. que se dirigen hacia el sur del Caribe. Crédito: Departamento de Defensa de EE.UU.

Se conocen las primeras imágenes de algunos de los buques de guerra estadounidenses que se dirigen hacia aguas del sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

Infantes de la Marina de Estados Unidos, junto con la 22ª Unidad Expedicionaria y marineros de la Armada, aparecen en varios videos publicados por el Departamento de Defensa desde la Base Naval de Norfolk, Virginia, transfiriendo equipos y personal en el buque de transporte anfibio USS San Antonio y en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que integran el Grupo Anfibio Listo.

Los uniformados cargan municiones de largo alcance tipo M795 de 155 mm, diseñados para lanzar potentes cargas explosivas capaces de generar amplias zonas de fragmentación, con el objetivo de neutralizar al personal enemigo y destruir equipos estratégicos.

Le puede interesar: Expectativa en zona de frontera por acciones del gobierno de los EE.UU.

También, aparecen aerodeslizadores, helicópteros y aviones de transporte que entran y salen de las cubiertas de estos navíos clase San Antonio y Wasp.

El registro corresponde al pasado 22 de agosto, pocas horas antes de que los buques zarparan del Atlántico rumbo al sur del Caribe, en lo que el Pentágono calificó como un despliegue programado. Sin embargo, se trata del primero de siete buques de guerra y un submarino que conforman el escuadrón anfibio movilizado hacia el sur del Caribe ordenado por la Casa Blanca la última semana.

Lea también: Venezuela movilizará buques como parte del despliegue militar en la frontera con Colombia

La magnitud del operativo ha elevado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que observa con recelo la movilización militar estadounidense frente a sus costas.

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, la operación, considerada la mayor de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión a Panamá en 1989, busca enfrentar las amenazas de las llamadas “organizaciones narcoterroristas”.

No obstante, analistas apuntan que también constituye una estrategia de presión directa sobre el régimen venezolano.