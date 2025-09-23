Petro en la ONU: la descarbonización, cambio climático y descertificación marcarán su discurso

Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller de Colombia, informó en 6AM que el discurso de Gustavo Petro hoy, en la Asamblea de la ONU, marcará temas de “descarbonización y la adaptación al cambio climático, importante en nuestra política multilateral”, explicó.

En cuanto a la descertificación, Jassir comentó que: “La política de drogas no se agota en las certificaciones. Es un esfuerzo muy grande, porque se ha eliminado de las sustancias proscritas de los regímenes internacionales la hoja de coca. Tenemos un proyecto de patrimonialización de la hoja de coca, que es muy importante. Además, contamos con toda la política de incautaciones”.

Régimen de drogas

El vicecanciller insistió con satisfacción en la importancia de convocar un panel de expertos para que se analice el régimen de drogas a partir de la evidencia científica y las costumbres culturales, y no de manera unilateral.

“El presidente ha sido muy categórico y me parece que con justa causa, este gobierno se ha opuesto históricamente a los mecanismos unilaterales que vayan en contra del principio de igualdad entre los estados y afecte la soberanía”, explica Jassir y añade que: “Ningún estado debería atribuirse el derecho de decir que otro Estado lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y menos condicionarlo de esa manera como históricamente ha ocurrido”.

Relaciones internacionales

Por otro lado, el vicecanciller afirmó que nunca se había tenido un gobierno que, en política exterior, se la jugara tanto por la descarbonización y la transición energética. “Colombia ha sido un ejemplo en el área de medio ambiente. El escenario de Naciones Unidas es el ideal y, muy seguramente, el presidente hará una defensa férrea de los compromisos que hemos asumido y llamará, obviamente, a que otros Estados se sumen”, concluyó.