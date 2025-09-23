Nos encontramos en incertidumbre ante el actual panorama de salud: Maestros en el Quindío

Armenia

Y es que en el mes de agosto se llevó a cabo la convocatoria para la elección de los prestadores de salud del primer nivel para el magisterio, sin embargo, hasta la fecha no hay resultados del proceso.

El presidente del sindicato de educadores del departamento, Suteq, Esteban Bernal dijo que la incertidumbre es grande porque no hay respuesta de la Fiduprevisora sobre la elección que es clave para el mejoramiento en materia de prestación de los servicios de salud.

“En este momento nos encontramos en una incertidumbre importante. Desde el gobierno nacional se señalan situaciones que hemos alertado en la que ustedes como medios nos han colaborado difundiendo la información. Esperamos que más allá de estos informes estatales y este reconocimiento de las dificultades, de verdad podamos avanzar en soluciones reales que permitan tener un magisterio en condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo", indicó.

Añadió: “Pues es un tema muy extraño porque ha sido uno de los motivos del paro. Salimos a un proceso de elección para prestadores del primer nivel y este es el momento en que no nos han dado respuesta sobre los ganadores ni cuándo inician, la información que nos han dado no se ha cumplido y esto hace parte de la crisis y las dificultades del modelo de atención en salud para los maestros".

Reconoció que la preocupación es mayor por el consejo de ministros que se realizó el pasado 15 de septiembre que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, con relación a las dificultades del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por eso espera mejore el panorama con acciones contundentes.

“Las dificultades permanecen, mutan por semanas, en ocasiones tenemos mayor afectación en citas, en oportunidad, en medicamentos, es muy complejo, pero los temas de fondo lo señalaba el Estado. Es bien importante esperar cuáles van a ser las alternativas y las respuestas a situaciones que hace muchos meses venimos denunciando", explicó.

Es de anotar que Fecode convocó a un estado de alerta permanente por el derecho a la salud del magisterio.