Naciones Unidas cometió “un extraño e infantil error” sobre producción de cocaína en Colombia: Petro

Colombia está a la expectativa del discurso que presidirá este martes, el presidente Gustavo Petro ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en medio de la tensión con el gobierno de Donald Trump ante la descertificación a Colombia.

El mandatario tendrá un espacio de aproximadamente 15 minutos para ofrecer su discurso, que tendrá como eje fundamental el rechazo a la guerra en Gaza y a la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, ante los desacuerdos con la política antidrogas del presidente Petro y el incumplimiento de sus obligaciones en materia de control de estupefacientes.

Antes de su intervención, el alto mandatario advirtió que las Naciones Unidas se equivocaron en el informe sobre la producción potencial de cocaína en Colombia, al errar en el manejo científico de la estadística y en las cifras que fundamentaron la decisión del gobierno de Donald Trump.

“Cometió un extraño e infantil error y de él, EE.UU. se coge para descertificarnos”, dijo.

Aseguró que se trató de una exageración de la ONU: “El grupo de estudio de la ONU aplicó la productividad de las zonas de enclave, la más alta a todas las áreas y así exageró el potencial de producción de cocaína en Colombia, oscureciendo el hecho que en el 2023 y el 2024 se han logrado las mayores incautaciones de la historia del país”.

Reiteró en que durante su gobierno se ha registrado una desaceleración en el área de cultivos de hoja de Coca y llegará casi a 0 al término de 2025, tras haber logrado combatir el aumento del casi 43% que se presentó durante la administración de Iván Duque.

El presidente Petro advirtió que si Naciones Unidas no corrige su error, no volverán a pagar estudios con esa entidad; en lo que se constituye como un abrebocas del discurso que el mandatario tendrá para contrarrestar a Donald Trump y su política antidrogas.

¿A qué hora será el discurso de Petro?

La intervención del presidente colombiano está previsto para las 3:45 de la tarde este martes, en un espacio en el que todos los mandatarios podrán debatir diferentes temas de nivel mundial.

Gustavo Petro, por ejemplo, abordará también el rechazo por la guerra en Ucrania y planteará la necesidad de cambiar la política internacional antidrogas, que ha generado fricciones entre diferentes países.