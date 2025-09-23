Armando Benedetti es designado ministro de Justicia ad hoc para llevar el caso de Álvaro Uribe

Una nueva función tendrá Armando Benedetti, y es que a través del decreto 1014 del 21 de septiembre, fue designado como ministro ad hoc para llevar el caso del expresidente Álvaro Uribe.

La nueva designación de Benedetti se da luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se declara impedido para llevar este caso, en el que fue declarado como víctima.

El impedimento fue aceptado por el presidente Gustavo Petro, y ante esto designó a Benedetti para llevar el cumplimiento de la condena penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Armando Benedetti liderará funciones del ministro de Justicia y del Derecho como cabeza del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y podrá adelantar actuaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de la condena penal del expresidente Uribe.

¿Qué otros casos llevará el ministro de justicia ad hoc?

Tras su designación, Benedetti llevará también los procesos que se adelantan en los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y frente a la extradicción de tres venezolanos refugiados en Colombia y requeridos por el gobierno de Nicolás Maduro.