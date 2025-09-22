“Yo me rebelo como presidente descertificado”: Petro ante la ONU

En el Diálogo de Alto Nivel sobre soluciones para la financiación climática, el presidente Gustavo Petro cuestionó la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, y aseguró que la ONU es “cómplice” al apoyar esta decisión.

El algo mandatario cuestionó la política antidrogas de Donald Trump, y señalo que está ligada a la guerra en Gaza.

“La política antidrogas de Estados Unidos está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de inmigración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática. Y no podemos desencadenar los hechos, sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo, y esa guerra es de la codicia contra la vida. Esa guerra es esencialmente alrededor de cosas como cocaína, carbón y gas, y se usan para tapar la realidad”, dijo.

El alto mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional para detener el genocidio: “Me rebelo como presidente descertificado para exigir una fuerza armada de paz. Naciones Unidas no pueden seguir bloqueando mientras mueren niños. Nadie perdonará a la humanidad si permite esto”.