“Yo me rebelo como presidente descertificado”: Petro ante la ONU
El presidente Gustavo Petro entregó su primera intervención en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
En el Diálogo de Alto Nivel sobre soluciones para la financiación climática, el presidente Gustavo Petro cuestionó la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, y aseguró que la ONU es “cómplice” al apoyar esta decisión.
El algo mandatario cuestionó la política antidrogas de Donald Trump, y señalo que está ligada a la guerra en Gaza.
“La política antidrogas de Estados Unidos está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de inmigración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática. Y no podemos desencadenar los hechos, sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo, y esa guerra es de la codicia contra la vida. Esa guerra es esencialmente alrededor de cosas como cocaína, carbón y gas, y se usan para tapar la realidad”, dijo.
El alto mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional para detener el genocidio: “Me rebelo como presidente descertificado para exigir una fuerza armada de paz. Naciones Unidas no pueden seguir bloqueando mientras mueren niños. Nadie perdonará a la humanidad si permite esto”.