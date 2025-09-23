MinCultura negó al Museo de Arte Moderno de Medellín la venta de dos obras de Débora Arango

El Ministerio de Cultura cerró la puerta a la posibilidad de que el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) venda dos de las piezas más representativas de la artista antioqueña Débora Arango: ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’.

A través de la Resolución 1489, la Dirección de Patrimonio y Memoria confirmó la negativa a la solicitud del museo, al resolver el recurso de reposición había interpuesto. Con ello, quedó en firme que las obras deben permanecer dentro de la colección patrimonial que la artista donó en 1986.

“La defensa de lo público exige creatividad, y en este caso significa preservar el carácter indivisible y patrimonial de la obra de Débora Arango. Ella concibió su legado como una memoria unitaria al servicio de la ciudadanía”, afirmó la ministra Yannai Kadamani Fonrodona.

Más detalles

El ministerio recalcó que la producción de Arango no se limita a su valor estético, sino que constituye un documento crítico de la historia del país y una de las primeras voces femeninas que irrumpieron con fuerza en el arte colombiano.

Ambas piezas forman parte de la colección de 233 obras que la artista donó al museo en 1986 y que, en 2004, fueron declaradas Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional.

Con la resolución, el MAMM agota las instancias administrativas. Si la institución insiste en su propósito, solo podría hacerlo a través de la vía judicial.