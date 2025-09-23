Un profesor fue víctima de un atentado en Ebéjico y abandonó el pueblo por seguridad

Ebéjico- Antioquia

En las últimas horas, un docente del municipio de Ebéjico, en el Occidente de Antioquia, tuvo que abandonar el pueblo debido a un atentado con arma de fuego del que fue víctima cuando se encontraba en su casa en el corregimiento La Clara. El hecho se reportó la noche del domingo 21 de septiembre. Solo hubo daños materiales.

El Personero de Ebéjico, Juan Diego Fernández Ortiz, manifestó con preocupación que por ahora no se tiene una hipótesis clara de lo que pudo haber generado este ataque, pero sí recalca que, por fortuna, el docente salió ileso, pero bastante preocupado por su seguridad, tanto así que el maestro que abandonar el pueblo.

“Recibió un atentado con arma de fuego, desprendiéndose de ella, nueve perdigones; el docente, porque se agachó, pero obviamente que era la intención matarlo, o sea, logramos sacarlo de la zona, lo logramos siempre en compañía de Adida a nivel municipal y a nivel departamento y ya está en buenas manos, ya salió del municipio”, dijo a Caracol Radio el personero.

Agrega que el ataque se hizo por una ventana de la casa en un segundo piso donde reside el docente de la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yépes Yépez, sede La Clara. También recalca que el profesor no había manifestado ninguna amenaza ni temor por su seguridad, lo que genera mayor preocupación.

“Lamentablemente, es una pérdida muy muy importante para el municipio porque es un docente aplicado, es un docente inteligente, es un docente que se da a la comunidad, y los muchachos de esta institución educativa Presbítero Gabriel Yepes cede la Clara quedaron totalmente devastados”.

El personero Juan Diego manifestó que al lugar no llegó la policía ni el ejército aduciendo razones de seguridad y el estado de la vía y que fue él quien recogió los residuos de la munición que quedó esparcida por la casa y los entregó a las autoridades.

Finalmente, convocó a la comunidad a rodear y proteger al personal docente que trabaja especialmente en la ruralidad para que no ocurra este tipo de sucesos que, por fortuna, en este caso, el profesor no resultó herido.