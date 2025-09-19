Ya hay fecha para la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro por presunta corrupción

El 1 de octubre ante un juzgado de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación imputará nuevo cargos contra Nicolás Petro Burgos, por presuntas irregularidades en contratación que se habrían presentado en la Gobernación del Atlántico, cuando él ejercía como diputado del departamento.

Los delitos que se le imputarán son: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

En esta misma diligencia, el ente investigador solicitara contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro medida de aseguramiento que se espera sea en centro carcelario.

Petro Burgos enfrena juicio actualmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

¿Por qué las investigaciones al hijo del presidente Petro?

A la par del proceso que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022, ahora a Nicolás Petro lo enredan supuestas irregularidades en contratación.

La nueva imputación en su contra se debe a presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos. Negocios que fueron adjudicados cuando Nicolás Petro era diputado. Tendrían como objetivo la atención a población de adultos mayores y en situación de discapacidad.

