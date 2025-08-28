Nicolás Petro denuncia penalmente a Vicky Dávila y Day Vásquez: esta es la razón

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, reveló que la denuncia contra Vikcy Dávila y Day Vásquez fue interpuesta por la divulgación de uno supuestos chats entre el exdiputado del Atlántico y su expareja sentimental.

De las supuestas conversaciones que se refiere Nicolás Petro son las que fueron publicadas a inicios del mes de agosto por la precandidata presidencial Vicky Dávila en donde habla de supuestas fiestas del presidente Gustavo Petro cuando era candidato presidencial.

“Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mi, sino que buscan destruir a mi familia, lo hago tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares ajenos a la justicia”, manifestó Petro en sus rede sociales.

¿Cuáles son las conversaciones?

A inicios de agosto, la precandidata Vicky Dávila publicó una serie de supuestas conversaciones entre Day Vásquez y Nicolás Petro en donde hablaban sobre algunas actitudes del entonces precandidato Gustavo Petro.

En uno de los supuestos chats se habla de una fiesta en la habitación de un hotel en donde estarían tres mujeres. En otro se habló sobre un supuesto video en donde aparecería el presidente Petro y que les habían advertido de ser publicado.

¿Qué respondió Vicky Dávila?

A través de su cuenta en “X”, la precandidata presidencial Vicky Dávila respondió a esta denuncia de Nicolás Petro.

“Siempre vamos a hacer lo que toca, siempre con decencia y firmeza. Los delincuentes van a pagar cárcel dura cuando lleguemos al Gobierno. Esta recocha de amiguísimo, influencias e impunidad llegará a su fin. Sin seguridad y sin justicia, no hay paz. No hay futuro, no hay país viable”, dijo.