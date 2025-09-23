Pereira

En Dosquebradas comenzarán a multar a motociclistas y ciclistas por no llevar chaleco reflectivo

Una norma que está en el Código Nacional de Tránsito y aplica en todo el país.

Foto: Secretaría de Tránsito de Dosquebradas.

Dosquebradas

Hay una norma de tránsito a la cual poco se le ha puesto cuidado, sin embargo, está en la ley 769 de 2002, que corresponde al Código Nacional de Tránsito, la cual obliga a los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos y sus acompañantes a portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.

Desde la secretaría de Tránsito de Dosquebradas en los próximos días van a comenzar a realizar comparendos pedagógicos con el fin de hacer cumplir esta norma, puesto que muchos accidentes de los que ocurren se ve involucrado este tipo de transporte.

El secretario de Tránsito, Yeison Palacio de Dosquebradas manifestó que la multa por incumplir esta norma es de 712 mil de pesos.

“Nuevamente reiteramos a todos los motociclistas, usuarios de las vías de Dosquebradas, que es obligatorio tener su chaleco reflectivo o prenda reflectiva entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana. Recuerden que es muy importante para la seguridad de todos los actores viales. Vamos a relanzar una nueva campaña invitando a todos a que usen su chaleco y luego seguiremos con el tema correctivo.”

Cabe recordar, que en los próximos días serán comparendos pedagógicos y por un tiempo determinado ya comenzarán las multas económicas.

