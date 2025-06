Piénselo dos veces antes de cometer una infracción, en Dosquebradas publicarán fotos de infractores

Con una campaña curiosa desde la alcaldía de Dosquebradas para los infractores y los imprudentes en las vías del municipio industrial se quiere incluir a la comunidad para que ayuden a denunciar públicamente a estas personas.

La campaña se denomina ¡Respete, no sea imprudente! y se trata de abrir los canales de comunicación de la administración para que la ciudadanía envíe fotos y vídeos y así dar a conocer a estos infractores por medio de las redes sociales.

Yeison Palacio, secretario de Tránsito de Dosquebradas, manifestó que tal vez de esta manera lo piensen dos veces antes de cometer una imprudencia, pues alguien lo puede estar grabando.

“Se queda uno sin palabras al ver cómo muchos conductores juegan con sus vidas, que no les importa si van acompañados y si en una de estas maniobras atropellan y matan un peatón, parece que no tienen conciencia al transitar en una vía, porque sus actos no lo reflejan. Con esta campaña buscamos crear una conciencia colectiva en los dosquebradenses porque la responsabilidad de la seguridad vial depende de todos, no solamente de la autoridad. Lo único que deben hacer los ciudadanos es realizar sus videos con sus celulares o cámaras en los que se observe toda la imprudencia de los conductores de motos, carros y peatones y hacerlos llegar a través de las redes sociales a la Alcaldía de Dosquebradas, donde estaremos posteándolos y dándoles ese reconocimiento público a los conductores irresponsables y a los peatones irresponsables”, dijo el funcionario.

Mientras tanto las autoridades de tránsito en el municipio continuarán con los operativos en diferentes zonas con el fin de imponer las multas necesarias a los infractores.