Otro feto abandonado en canecas de basura en Medellín: ya son dos en menos de 72 horas

El más reciente feto fue hallado en el Parque de las Luces de Medellín. Foto: Cortesía.

En menos de tres días, las autoridades encontraron dos fetos arrojados en canecas de basura en distintos puntos de la Medellín. El caso más reciente ocurrió en el parque de las Luces, frente a La Alpujarra.

Un habitante de calle descubrió el cuerpo dentro de una caneca y de inmediato alertó a los policías que patrullaban la zona. El CTI confirmó que se trataba de un feto de aproximadamente tres meses.

Horas antes, un reciclador había dado aviso en Castilla, en la calle 96 con carrera 74. Allí, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de un feto aparentemente femenino, envuelto en una bolsa, mezclado con escombros y basura.

Ante los hallazgos, la Policía y la Fiscalía comenzaron a revisar las cámaras de seguridad cercanas y a recolectar testimonios en busca de pistas sobre los responsables. La investigación busca esclarecer los hechos y judicializar a quienes resulten implicados.

Otros casos

Recordemos que, meses atrás, a orillas del río Mutatá, en el Urabá antioqueño, fue hallado un recién nacido abandonado en delicado estado de salud. El bebé presentaba signos de hipotermia y aún conservaba el cordón umbilical.

La Policía de Urabá advirtió en su momento que no se trata de un caso aislado. El pasado 10 de enero, otro recién nacido fue encontrado en circunstancias similares: un migrante que pasaba por el sector Puente Nuevo escuchó el llanto y logró rescatar al bebé, que estaba siendo atacado por hormigas.

Ambos menores quedaron bajo protección del ICBF, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer por qué se están presentando estos casos de abandono en esta subregión de Antioquia.