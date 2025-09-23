Autoridades investigan homicidio de un soldado profesional en Mutatá

Mutatá, Antioquia

En la vereda Caucheras, municipio de Mutatá, el Urabá antioqueño, fue asesinado el soldado profesional Ferney Esquivel Ramírez, orgánico del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz, mientras se encontraba disfrutando de un turno de permiso.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el militar fue atacado por hombres armados cuando salía de la vivienda de unos familiares en la zona rural del municipio, hecho violento en el que una mujer también resultó herida.

El Ejército Nacional rechazó el asesinato del uniformado y expresó un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares de Esquivel Ramírez, destacando su compromiso y entrega en el servicio.

La institución también informó que continuará adelantando operaciones militares en el sector para dar con el paradero de los responsables y garantizar la seguridad en esta zona del Urabá antioqueño.

Aunque hasta el momento no se ha atribuido la autoría del homicidio a ningún grupo en particular, las autoridades trabajan en el recaudo de pruebas y testimonios que permitan esclarecer el caso que generó conmoción en la población.