IGAC alista informe sobre límites entre Barranquilla y Puerto Colombia: así avanza el proceso

El 20 de noviembre, el IGAC presentará ante el Congreso el informe final para definir límites entre Barranquilla y Puerto Colombia. Esa fecha, el IGAC entregará el informe final con los insumos que fueron presentados por Barranquilla y Puerto Colombia.

Precisamente, el pasado 15 de septiembre, un equipo del IGAC estuvo haciendo un reconocimiento en campo de los límites presentados por las dos administraciones para resolver el lío jurídico.

Juan Barrero Berardinelli, abogado de Puerto Colombia, indicó que la administración porteña “no hizo una propuesta nueva”, sino que presentó al IGAC la línea divisoria que se estableció desde el momento de la fundación de Puerto Colombia en 1988, y luego con la ordenanza 030 de 1913. Aquí, el Ecoparque de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho estarían dentro de Puerto Colombia, incluso parte de la zona en donde está ubicada la empresa Tecnoglass.

¿Qué pide Barranquilla?

Se ha conocido que, Barranquilla ha propuesto al IGAC el acto legislativo 01 de 1993 del Congreso de la República. En esta se indica que la ciudad a elevarse como Distrito Especial, Industrial y Portuario tiene en su territorio a Las Flores, La Playa, Ciénaga de Mallorquín y hasta tajamar occidente de Bocas de Ceniza.