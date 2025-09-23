Renunció la secretaria de Educación de Bucaramanga. ¿Por qué se fue?

Bucaramanga

De manera sorpresiva, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín Lizcano renunció a su cargo.

La dimisión de la funcionaria ocurre paralelamente a la eventual salida del alcalde, Jaime Andrés Beltrán Martínez quien debe irse del cargo por un fallo del Consejo de Estado.

En un video publicado a la medianoche en las redes sociales de la alcaldía de Bucaramanga, se conoció la noticia sobre la salida de la secretaria.

La funcionaria estuvo en el cargo a lo largo de los casi 21 meses que lleva la actual administración de la ciudad.

Martha Cecilia Guarín es abogada y magíster en Derecho con más de 23 años de experiencia en el sector público. La página de la alcaldía de Bucaramanga destacaba en su posesión que llevaba 5 años de recorrido laboral en el sector educativo como docente y líder en investigación.

Los motivos de su salida

Caracol Radio contactó a la ahora ex secretaria de educación de Bucaramanga para conocer los motivos de su renuncia.

No contestó el requerimiento, pero la oficina de prensa de la alcaldía indicaron que no sabían las razones de su dimisión.

En su reemplazo quedó Alix Cecilia Chinchilla Rueda, quien venía desempeñándose como subsecretaria de Educación.

En la red social Linkedin, se define como una “líder visionaria con una sólida trayectoria académica". Es Licenciada en Matemáticas y Física e Ingeniera de Sistemas, complementada con una Maestría en Educación y un Doctorado en curso sobre Socioformación y Gestión del Conocimiento”.

Fue decana de la facultad de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Santo Tomás - Seccional Tunja y especialista en la creación y gestión de entornos virtuales de aprendizaje y consultora en políticas de E-learning.

.