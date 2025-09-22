IPS Medicare suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS en Caldas por deuda de $ 2.800 millones

Manizales

La cartera que tiene Nueva EPS con la IPS Medicare es supremamente alta, según indica el director general, Darío Salazar, quien explica que antes de la intervención del gobierno era de $ 400 millones, pero después subió hasta los $ 2.800 millones perjudicando a 29.000 usuarios del régimen contributivo y subsidiado.

“El proveedor de laboratorio no nos va a dar más insumos, entonces nos tocó suspender los servicios de toma de muestras y laboratorio porque no tenemos flujo de caja, entonces nos tiene completamente líquidos. Tuvimos una reunión con delegados de Nueva EPS, se revisaron la cartera, los pagos y los tiempos, por lo que envió un correo a nivel central para saber qué solución nos dan”.

Aproximadamente mil profesores del puerto caldense y oriente del departamento, están afectados, ya que el FOMAG no ha saldado la deuda de $ 600 millones y es incrédulo al manifestar que no ve una solución pronta, así lo expresó José Joaquín Sierra, presidente de la veeduría de salud en La Dorada.

“Sabemos que el problema se puede incrementar de manera paulatina, en cualquier momento se suspenderán las consultas médicas, sobretodo con especialistas, las cuales son muy necesarias para la atención de usuarios. La suspensión de servicios afecta también a mil profesores porque no hay abonos y lo que sucede es irresponsabilidad del Estado. A pesar de que representaciones del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud nos han visitado, no hacen nada, lo mismo ocurre con la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por tanto, seguiremos haciendo presión y manifestándonos a favor de la salud”.

El llamado que hace el directivo y la veeduría es que la entidad promotora de salud pague por completo las deudas, puesto que más de 30.000 personas son las afectadas por esta decisión.