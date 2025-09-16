La Nueva Eps le debe más de mil millones al Hospital San Isidro de Manizales

Manizales

Más de mil millones de pesos le debe la Nueva Eps al Hospital San Isidro de Manizales, según el sindicato de la entidad la sostenibilidad financiera del centro asistencial es crítica, incluso se está planteando la posibilidad de suspender servicios

Jhon Jairo Londoño del sindicato del Hospital San Isidro, informó que las deudas de la Nueva Eps son insostenibles y anunció que las nóminas se lograron pagar hace poco por una ayuda extra que entregó la Alcaldía de Manizales, sin embargo, esos mil millones de pesos que debe la Eps son fundamentales para el sostenimiento.

“Hay un déficit económico grande debido a las a las deudas que tienen las EPS, porque aquí se prestan los servicio a las de a las diferentes entidades y la que no se ha podido conciliar con ella es una deuda de más de mil millones de pesos”; dijo Londoño

A pesar de la situación, pues no se le han cerrado los servicios a la nueva EPS

Londoño, hace parte de la mesa por la salud y solicitó de manera desesperada la intervención del gobierno nacional y del ministerio de salud para que intervenga en las deudas que tiene la Nueva Eps

Assbasalud y el Hospital San Isidro, ambas entidades de salud de Manizales, enfrentan una crisis financiera debido a la falta de pago de la Nueva EPS, lo que ha generado deudas considerables con profesionales y proveedores, afectando la operación y la prestación de servicios. Para mitigar la situación, la Alcaldía de Manizales destinó recursos por un total de $1.700 millones en septiembre de 2025, siendo $1.000 millones para Assbasalud y $700 millones para San Isidro, con el objetivo de apoyar su sostenibilidad.