¿Quién era Gian Marco Roldán? El joven hallado sin vida junto al mayor Edward Fabián Vergara

Manizales

Las autoridades confirmaron que se trataba del mayor de la Policía, Edward Fabián Vergara Sierra, de 39 años, y de Gian Marco Roldán Ibarra, un joven de 21 años que vivía en Manizales desde hace siete años.

En las últimas horas, los familiares de ambas víctimas fueron hasta Medicina Legal donde les realizaron las pruebas de ADN para corroborar que si se tratara de los desaparecidos, debido al alto grado de descomposición en los que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas.

Le puede interesar: Cuerpos hallados en Villamaría serían los del Mayor de la Policía y su acompañante

La noticia se ha enfocado en Edwar Fabian por su rol en la policía Metropolitana de Manizales, sin embargo, hay otra familia que hoy llora a su hijo.

La historia del joven Gian Marco

Gian Marco Roldán Ibarra, llegó a Manizales en compañía de su madre desde Amalfi, municipio de Antioquia, con la ilusión de construir un mejor futuro.

Caracol Radio habló con su hermano, Óscar Alexander Cifuentes, quien destacó que Gian era un joven servicial, noble, tranquilo y con una gran sonrisa siempre; con sueños ligados al diseño, la música y la astronomía.

Este joven trabajaba en un almacén de cadena en Mallplaza, cerca al lugar de donde fueron reportados como desaparecidos.

“Mi hermano era intachable, una persona que con solo sonreír transmitía su calidad humana. Todos los que lo conocieron pueden dar fe de lo buen amigo y buena persona que fue”, señaló su hermano en diálogo con Caracol Radio.

Su amistad con el Mayor Vergara

La familia destacó que el mayor Edward Fabián Vergara era cercano a ellos por lo que hoy los enluta el corazón la doble pérdida e insisten en que nunca se imaginaron que la noche en que ambos desaparecieron sería la última vez que los verían.

“Fabián era como de la familia. La angustia fue creciendo con las horas al no saber nada de ellos, hasta que nos confirmaron la peor noticia”, dijo Óscar Alexander.

Le puede interesar: Mayor de la Policía en Manizales completa una semana desaparecido

Reclamos entre el dolor de una repentina partida

Los familiares de Gian Marco también cuestionaron las declaraciones iniciales de la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno de Manizales, en las que se sugirió que los desaparecidos podrían estar con vida.

“Fue muy irresponsable dar esperanzas sin certeza. Hubiera sido preferible guardar silencio hasta confirmar la situación”, agregó el hermano del joven.

El último adiós

Para Gian Marco, se realizarán dos ceremonias, una en Manizales, donde compartió parte de su vida reciente, y otra en Amalfi, su municipio natal, donde reposan sus raíces familiares.

La familia de las víctimas insiste en que el dolor no terminará hasta conocer las razones de lo ocurrido. “Apagaron la sonrisa de dos personas que no merecían este final. Seguimos esperando respuestas”, concluyó su hermano.