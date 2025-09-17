Un hospital en Caldas suspende servicios a afiliados de Nueva EPS por deuda de $ 3.700 millones

Manizales

El Hospital Santa Teresita en Pácora (Caldas) atiende a 1.800 pacientes del régimen subsidiado y a 3.000 del contributivo, es el único hospital de este municipio y es de primer nivel.

Bryan Saldarriaga Molina, gerente del centro hospitalario, explica que desde la reciente intervención del gobierno a la EPS, los problemas administrativos y el flujo de recursos se han visto afectados. “En los últimos dos años ha habido cambios. El motivo que llevó a cerrar los servicios a los usuarios es que la cartera menor a un año supera los $ 3.700 millones, es una cifra exorbitante para un hospital de primer nivel, entonces tomé la medida porque Nueva EPS a nivel departamental es difícil contactarlos, les envié el oficio del cierre y nunca obtuve respuesta”.

El gerente aclara que solo se garantiza la atención inmediata, pero los servicios ambulatorios se suspenden. “Les solicitamos una conciliación de cartera, cada vez que nos reunimos dicen que no pueden tomar decisiones porque están intervenidas y no pueden hacerlo por la cartera anterior a la intervención, sin embargo, en nuestro caso, la cartera es menor a un año, es decir, por la época de intervención y aún así tampoco hacen acuerdos de pago”.

El hospital atiende a aproximadamente 5.000 afiliados de Pácora, Aguadas, entre otros municipios, lo que significa que presta servicios de mediana complejidad como de medicina interna, ortopedia, psiquiatría, geriatría, pediatría, urología, radiología, entre otras especialidades que quedaron suspendidas.

“Hablé con la Secretaria de Salud de Aguadas y expresaba su preocupación porque muchos de los pacientes que tienen orden de servicio para Pácora quedaron sin las citas y, efectivamente, le dije que los pacientes de municipios circundantes tienen cerrados los servicios ambulatorios”, concluye Saldarriaga Molina.