Autoridades judiciales consideran impertinente la reclamación de medicinas pendientes a Marcazsalud

El anuncio de que las autoridades judiciales consideran improcedente la reclamación de entregas de medicamentos pendientes contra el dispensario de Marcazsalud, dispensario de Nueva EPS, lo hace la Comisaría de Familia de Chinchiná (Caldas), que a la fecha han recibido 166 peticiones relacionadas a la reclamación de medicamentos pendientes.

Pero todo se remonta al pasado 3 de abril cuando llegaron en grandes cantidades dichas solicitudes, ante la ausencia de las medicinas, en especial, las de alto costo, ha generado problemas de salud, pero también violencia intrafamiliar, según explica John James Marín Patiño, comisario de familia del municipio. Él indica que son unos 10.000 pacientes del régimen contributivo perjudicados, por lo que se han reunido con las veedurías, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y delegados de la EPS, pero no han encontrado una solución, por ese motivo instauraron acciones constitucionales.

“La gente se está desgastando y desahuciando, pero el operador no responde. Esto nos abocó a emprender dos reclamaciones ante la rama judicial. En el primero, accionamos contra la Nueva EPS y Marcaszalud, pero el primer juez nos respondió que no existe nexo de causalidad entre lo que hace la Nueva EPS, que es contratar al proveedor farmacéutico y la dispensación que debe hacerse de forma responsable, lo que significa que al no indicar la responsabilidad debe desvincularse el trámite al operador Marcaszalud”, explicó el comisario.

Entre tanto, en el municipio aumentan las quejas por la asignación de turnos en el dispensario de Marcazsalud, manifiestan que no los entregan en su totalidad a los usuarios que madrugan todos los días. Gabriel Palacio Vargas, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS, acusa problemas internos.

“Recibo a diario quejas de problemas de los turnos, incluso maltrato de dos empleadas hacia adultos mayores, no se respeta la atención preferencial. Hay una manipulación en la asignación de turnos para que la gente acceda al dispensario. Desde las 4 de la madrugada las personas llegan a hacer fila, a las 6:30 a. m. entregan los turnos y tres horas más tarde dicen que no hay. En ese lapso no llegan 150 personas para que digan que no hay turnos. Desafortunadamente, no está el Coordinador de Marcaszalud en los diferentes municipios, la situación está caótica y no hay quién responda”.

Con relación a la situación en Chinchiná, el Comisario de Familia dice que alerta el panorama de los pacientes de la tercera edad y la población rural, asegura que seguirán apoyando a la comunidad frente al silencio de las autoridades competentes, entonces continuarán con las jornadas de diálogo haciéndolo directamente con el ente de inspección y vigilancia en cabeza de la Supersalud.