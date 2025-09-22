Esta es la agenda de la feria Termatalia que se realizará en Paipa del 24 al 26 de septiembre

El departamento, la única región del planeta con termales en diferentes pisos térmicos y climas.

Paipa

El departamento, la única región del planeta con termales en diferentes pisos térmicos y climas, está lista para recibir el evento más grande de termalismo.

Desde el miércoles 24 de septiembre, esta feria original de Ourense, España, llega a Colombia gracias al trabajo en equipo, con aportes del 40 % de Fontur, del 32 % de la Gobernación de Boyacá, del 16 % de la Alcaldía de Paipa y del 12 % de Cotelco.

Con esta feria mundial, Boyacá se consolida en el mapa mundial del termalismo, donde siete de sus municipios cuentan con este beneficio en diferentes pisos térmicos, una característica, casi única en el mundo.

La agenda del encuentro abordará temas como modelos de negocio, la innovación en productos elaborados con componentes de las aguas termales, la cosmética, incluidos aceites, mascarillas, cremas y otros artículos, que han tenido gran acogida en el mercado.

Termatalia permitirá a los asistentes conocer y adoptar experiencias exitosas, con el propósito de replicarlas en Boyacá y Colombia.

Miércoles 24 de septiembre:

Desde las 8:00 a. m. se abre la agenda con la cosmética termal y a los spas como parte de la salud y el bienestar.

Wellness, turismo y mercadeo, y con una experiencia sensorial a través de los sabores del agua.

4:00 p.m. gran inauguración de Termatalia en el parque Jaime Rook de Paipa con actos culturales y presencia de las autoridades del departamento.

Jueves 25 de septiembre:

Legislación, normativas termales, calidad, aguas y termalismo, geotermia y modelos de negocio.

Visita de reconocimiento al Instituto Termal de Paipa.

Viernes 26 de septiembre:

Tendencias de mercado, la ciencia y el deporte en torno al termalismo. Expertos de España, Francia y Colombia presentarán estudios sobre estadísticas turísticas en balnearios, el papel de la inteligencia artificial en la longevidad y el bienestar y los factores de competitividad que hacen del turismo termal una alternativa de desarrollo económico.

Avances científicos en hidrología médica y experiencias de éxito en el uso de aguas termales para la recuperación de deportistas de alto rendimiento.