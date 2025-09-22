Día festivo de octubre, según calendario 2025: Fecha exacta y origen de este puente

Para 2025, Colombia esperaba 18 días festivos, distribuidos a lo largo de todo el año. Hasta el momento ya han pasado 13 y en el próximo mes de octubre, contaremos con uno más. Los cuatro días festivos restantes se distribuyen dos en noviembre, y dos en diciembre para culminar el año.

Este festivo del mes de octubre será justo después de la semana de receso estudiantil, que fue destinada para la semana del 6 al 10 de octubre. De este modo, se tendrá un día de descanso adicional.

El día festivo, corresponde a la celebración por el día de la Diversidad Étnica y Cultural, o también llamado, día de la raza. Esta celebración, habitualmente, se realiza los días 12 de octubre, sin embargo, gracias a la Ley 51 de 1983 o Ley Emiliani, el día festivo será el lunes 13 de octubre.

Lea también: ¿Qué dice la Reforma Laboral de los festivos? Principal cambio, según Ley 2466

¿Qué es la ley Emiliani?

Esta es una norma de la Ley colombiana, en la cual se establece que los días festivos que no caigan un día lunes, sean trasladados al lunes siguiente, de tal modo, se creen los ‘puentes festivos’, donde los ciudadanos tendrán la posibilidad de descansar el día sábado, domingo y lunes festivo. Esto con el fin de fomentar el descanso y esparcimiento de los trabajadores.

Por otro lado, esta ley también tiene como objetivo estimular el turismo y la economía nacional, pues gracias a estos espacios de descanso, las personas tienen la oportunidad de desplazarse hacia otros lugares del país a vacacional, sin necesidad de ocupar un largo periodo de receso.

Le podría interesar: ¿Por qué es festivo en Colombia el 24 de marzo de 2025?: Conozca la razón y su significado

¿Qué es el día de la raza?

El día de la raza es la conmemoración de la diversidad cultural, riqueza geográfica y tradiciones de los diferentes pueblos étnicos en Colombia y Latinoamérica tras el proceso de mestizaje que conforma la historia del país.

Esta iniciativa surgió desde el establecimiento de la Constitución Política de 1991, en la que se consignó el carácter pluralista de la nación, la cual rinde culto a la convivencia entre indígenas, afrodescendientes, mestizos y gitanos o pueblo Rrom, también resaltando la existencia de una diversidad sexual, de género, religiosa, ideológica, entre otras.

¿Cuántos festivos quedan en Colombia?

Luego de la conmemoración que se llevara a cabo el 13 de octubre, faltarán cuatro días festivos para los dos meses y medio que restarán del 2025. Los dos de noviembre se llevarán a cabo el 3 y 17, correspondientes al Día de Todos los Santos y a la conmemoración de la independencia de Cartagena.

Por otro lado, los últimos dos días festivos del año, se celebrarán el 8 y 25 de diciembre, correspondientes al día de la inmaculada concepción y al día de Navidad.

Lea también: ¿Por qué siempre caen en lunes?: La ley detrás de los festivos en Colombia

¿Cuántos festivos habrá en Colombia en 2026?

Para el año 2026, se conmemorarán los mismos 18 días festivos que fueron celebrados en 2025. De los cuales, se le aplicará la Ley Emiliani a 15 de ellos, convirtiéndolos en puentes festivos. La distribución será la siguiente:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 12 de enero (lunes): Reyes Magos.

Reyes Magos. 23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión de Jesús

Ascensión de Jesús 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes) Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Raza

Día de la Raza 2 de noviembre (lunes): Todos los Santos

Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

Encuentre más información de los festivos en 2026 aquí: ¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes