¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

Para el 2026, Colombia contará con 18 días festivos remunerados, lo que supone más días de descanso para los trabajadores.

En el país, los ciudadanos esperan los días feriados o los tradicionales puentes con el objetivo de poder salir de viaje o disfrutar de un periodo de descanso más largo.

Gracias a la aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), cientos de empleados tienen derecho al descanso remunerado durante las fiestas patrias y de carácter religioso.

Estos son los días festivos del 2026

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 12 de enero (lunes): Reyes Magos.

Reyes Magos. 23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión de Jesús

Ascensión de Jesús 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes) Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Raza

Día de la Raza 2 de noviembre (lunes): Todos los Santos

Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

¿Qué son los puentes festivos?

Los puentes festivos son días de descanso que se prolongan por trasladar un feriado al lunes más cercano, para generar fines de semana largos, lo cual fue posible gracias a la Ley Emiliani. Varios festivos que no caen originalmente en lunes se moverán para ese día o serán efectivamente aprovechados para descanso extendido.

Así quedaron los puentes festivos para el 2026

Puente de Reyes: del sábado 10 al lunes 12 de enero. Puente de San José: del sábado 21 al lunes 23 de marzo. Puente de Semana Santa: desde el jueves 2 al domingo 5 de abril. Puente del Día del Trabajo: del viernes 1 al domingo 3 de mayo. Puente de la Ascensión: del sábado 16 al lunes 18 de mayo. Puente de Corpus Christi: del sábado 6 al lunes 8 de junio. Puente del Sagrado Corazón: del sábado 13 al lunes 15 de junio. Puente de San Pedro y San Pablo: del sábado 27 al lunes 29 de junio. Puente del Día de la Independencia: del sábado 18 al lunes 20 de julio. Puente de la Batalla de Boyacá: desde el viernes 7 al domingo 9 de agosto. Puente de la Asunción: del sábado 15 al lunes 17 de agosto. Puente del Día de la Raza: del sábado 10 al lunes 12 de octubre. Puente de Todos los Santos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre. Puente de Independencia de Cartagena: del 14 al lunes 16 de noviembre. Puente de Navidad: desde el viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

Es importante que tenga en cuenta que:

Estos días festivos aplican para trabajadores con contrato formal, quienes tienen derecho legal a descanso remunerado en esas fechas.

quienes tienen derecho legal a descanso remunerado en esas fechas. No todos los feriados generan puente, pues algunos ya caen naturalmente en lunes, martes o viernes, lo que hace que el traslado no aplique.

Si está planeando viajes, eventos o actividades, es conveniente que revise el calendario completo para organizarlos con anticipación.

