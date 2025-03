¿Por qué siempre caen en lunes?: La ley detrás de los festivos en Colombia

La Ley 51 de 1983, o más conocida como ‘La Ley Emiliani’, fue puesta en vigencia con el objetivo de regular el descanso remunerado en fechas específicas como los días festivos. Dentro de esta normativa, se explican los feriados en los que deben ser los lunes y los cuales se mantienen en la misma fecha sin importar el día de la semana.

A partir de esta disposición legislativa, hubo una regularización de estas fechas de fiesta en el país y, de hecho, convirtió oficialmente a Colombia como uno de los países con más festivos en el mundo. Además, el impacto positivo que ha tenido en el turismo y el descanso de los trabajadores ha sido significativo.

Pero, ¿por qué estos días de descanso extra quedan el lunes por lo general?, ¿qué influencia ha tenido la Ley 51 de 1983 para que esto sea así? Se lo explicamos.

¿Qué ley en Colombia permite que los días festivos se muevan al lunes?

Se trata de la Ley 51 de 1983 que regula cuáles días festivos se moverán al primer día de la semana y cómo se le pagará a los trabajadores. Según lo descrito en este documento, hay feriados que no se moverán de día de la semana, por nombrar los más relevantes son:

Seis de enero: Día de los reyes magos

Diecinueve de marzo: Día de San José

Veintinueve de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Quince de agosto: Asunción de la Virgen María

Doce de octubre: Día de la Raza.

Primero de noviembre: Día de Todos los Santos.

Once de noviembre: Independencia de Cartagena.

Ascensión del Señor

Corpus Christi

Sagrado Corazón de Jesús

Puntualmente, la normativa dice que, “cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día”.

¿Quién establece los días festivos en Colombia?

Los festivos en el país se estipulan a partir de la promulgación oficial del Congreso de la República, tal como ocurrió con la Ley 51 de 1983 que reguló las festividades en Colombia.

Para dar otro ejemplo de la función del Senado y la Cámara de Representantes en la decisión de la creación de un día de fiesta o no, en el rama legislativa se radicó un proyecto de ley durante el 2015 que buscaba eliminar ciertos festivos en Colombia. Especialmente, se proponía que no hubiera tres días feriados (el 19 de marzo, el Corpus Christi y el 1 de noviembre). No obstante, esta modificación a la legislación actual no se ha discutido ampliamente por los órganos políticos competentes.

¿Por qué hay tantos días festivos en Colombia?

De acuerdo con Señal Memoria, uno de los medios que almacena gran parte del archivo histórico de Colombia, explica que esto se debe a que el país tiene una gran influencia religiosa y que, por eso, es importante para la Nación recordar esas fechas relevantes para la comunidad católica. Por otro lado, el hecho de tener tantos feriados en el calendario ha hecho que la sociedad se organice de acuerdo con esto para viajar o realizar actividades que generan ingresos económicos a las empresas y, por este motivo, no se eliminan del calendario.