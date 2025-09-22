Bucaramanga es sede de los IV Juegos Nacionales Comunales: más de mil deportistas están en la ciudad. Foto: MinDeporte.

Bucaramanga

La ministra del deporte, Patricia Duque, fue la encargada de la instalación de la final de los IV Juegos Nacionales Comunales que se jugarán en Bucaramanga con la participación de más de mil deportistas que representan a 28 delegaciones.

“Estamos de fiesta, me siento muy feliz, escogimos Bucaramanga porque es una ciudad que lo da todo, están dadas todas las condiciones para recibir a los deportistas que llegan a esta ciudad”, destacó la ministra Duque.

Agregó la jefe de esta cartera que entre los deportes que se estarán disputando está el fútbol, ciclismo, atletismo e incluso trompo y destacó que hay participación de personas de todas las edades en las diferentes delegaciones.

“El ministerio del deporte ha puesto los recursos pero también tenemos un apoyo del municipio, estamos cumpliéndole a los deportistas”, añadió la ministra.

En total, el ministerio del deporte hizo una inversión superior a los 5 mil millones de pesos para el desarrollo de estos juegos comunales en la capital santandereana.