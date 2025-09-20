“Pedalazos”: el libro que rescata la memoria y el talento del ciclismo santandereano

Bucaramanga

El periodista y profesor Javier Augusto Ferreira Jiménez presentó su primer libro titulado Pedalazos, historias de vida del ciclismo santandereano.

Una crónica extendida de 108 páginas que recoge once relatos sobre personajes emblemáticos y nuevas promesas del deporte del pedal en la región.

Ferreira Jiménez quien lleva más de dos décadas en el oficio periodístico explicó que la idea surgió en plena pandemia, cuando recopiló textos escritos a lo largo de su trayectoria y sumó nuevas entrevistas.

La publicación se materializó gracias a una beca de creación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, lo que le permitió imprimir 300 ejemplares y preparar su distribución física y virtual.

El libro incluye historias de figuras como Víctor Hugo Peña, primer colombiano en vestir el maillot amarillo del Tour de Francia, y la campeona Ana Cristina Sanabria, referente del ciclismo femenino.

Además resalta la aparición de jóvenes talentos como Karen Virviescas, Carol Duarte y Cristian Páez, este último recién llegado de una gira en Europa con el Team Inca de Francia.

“Hay mucho talento en Santander especialmente en el ciclismo femenino, pero falta apoyo estatal y privado para que los deportistas no tengan que buscar otras ligas, como ocurrió con Marta Bayona”, advirtió Ferreira.

El autor también subrayó que la obra busca atraer no solo a fanáticos del ciclismo, sino a lectores en general; con relatos en primera persona que transmiten emoción, cercanía y pasión por este deporte.

Pedalazos ya está disponible y quienes estén interesados en adquirirlo pueden contactarse a través de redes sociales con el propio autor.

Y desde la próxima semana estará disponible en la tienda virtual Threshold Experts, especializada en productos de ciclismo; con cobertura nacional e internacional.

Incluso se prepara un lanzamiento en la Institución de Educación Superior Unisangil, donde el público podrá conocer de primera mano esta apuesta literaria que pretende mantener viva la memoria del ciclismo santandereano.