Daniel Quintero en ‘Sin Anestesia’: ¿Su campaña desata división en el Pacto Histórico?

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero llegó a los micrófonos de ‘Sin Anestesia’, un espacio novedoso e informativo liderado por La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias, para hablar de su deseo de convertirse en presidente de Colombia, así como de sus polémicas propuestas, entre las que se destaca el cierre del Congreso de la República y un acuerdo de Asamblea Constituyente.

En múltiples ocasiones, Quintero ha reafirmado que si llega a la presidencia en 2026 convocará una Constituyente, considerándola necesaria para superar la incapacidad de la clase política tradicional para aprobar reformas en temas cruciales como la salud, justicia y sistema pensional.

Además, ha criticado a la “derecha mafiosa y corrupta”, señalando que su propuesta busca perpetuar un Congreso que, en su opinión, opera como una organización criminal. Quintero también prometió eliminar notarías y prácticas corruptas que, según él, perjudican al país si es elegido presidente.

La llega de Quintero la coalición el Pacto Histórico ha generado divisiones internas, ya que algunos miembros cuestionan su alineación con los ideales del partido. Algunos dentro del Pacto, como el exsenador Gustavo Bolívar ven su candidatura como un posible riesgo, especialmente debido a las investigaciones en curso sobre su administración pasada.

Según Bolívar, Quintero es un “oportunista” del proyecto del Pacto, recordando su militancia en otros partidos como el Conservador y el Verde. Enfatizó que el lugar de Quintero debería ser el Frente Amplio, donde convergen fuerzas no necesariamente de izquierda.

Los precandidatos del Pacto Histórico expresaron sus reservas y críticas. Las objeciones se centran en la forma en que Quintero plantea sus iniciativas de la Constituyente y el cierre del Congreso, así como en las posibles implicaciones para la estabilidad política y el rumbo del gobierno. Indicaron que lo importante de cara a las elecciones de 2026 es construir un acuerdo amplio y participativo que garantice la estabilidad política y el respeto a la institucionalidad.

Reviva los mejores momentos de Quintero en Sin Anestesia

6:54 p.m. | “Tuve 600 investigaciones que me lanzó Fico Gutiérrez de las cuales quedan 4, yo ni abogado les pongo porque no debo nada, la única que me queda es la de Aguas Vivas” Daniel Quintero, precandidato presidencial.

6:46 p.m. | Maduro es un dictador, lo dije desde el primer día, pero hay que tener relaciones con todos los países vecinos, así como con Perú, Ecuador, que llevan procesos antidemocráticos convirtiéndose en dictaduras, el presidente Petro no ha reconocido Al presidente de Venezuela” Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Maduro es un dictador, lo dije desde el primer día, pero hay que tener relaciones con todos los países vecinos, así como con Perú, Ecuador, que llevan procesos antidemocráticos convirtiéndose en dictaduras, el presidente Petro no ha reconocido Al presidente de Venezuela" Daniel Quintero, precandidato presidencial. 6:42 p.m. | Daniel Quintero, precandidato presidencial destaca que podría hacer coaliciones con candidatos del Polo, Colombia Humana y muchos que se han empezado a unir a su postura.

Daniel Quintero, precandidato presidencial destaca que podría hacer coaliciones con candidatos del Polo, Colombia Humana y muchos que se han empezado a unir a su postura. 6:30 p.m. | La Fiscalía de Medellín tiene una historia de corrupción, cuando meten los impuestos, estampillas, revelan que hay un ahorro de 500 millones y no un sobrecosto de 1.200 millones. Es un caso donde 6 veces esta entidad ha cambiado de fiscal": Quintero sobre el programa de alimentación especial.

La Fiscalía de Medellín tiene una historia de corrupción, cuando meten los impuestos, estampillas, revelan que hay un ahorro de 500 millones y no un sobrecosto de 1.200 millones. Es un caso donde 6 veces esta entidad ha cambiado de fiscal": Quintero sobre el programa de alimentación especial. 6:23 p.m. | "En los últimos 40 años en Colombia han sido asesinados a 62 mil niños y si uno no se conmueve con lo que ve en televisión, no se va a conmover con la realidad de acá", dijo Daniel Quintero.

6:19 p.m. | El precandidato Quintero, afirma que el Congreso de Colombia hay que cerrarlo porque es una banda criminal que se ha dedicado a la extorsión: “Es un error creer que los cambios se van a dar en un congreso que ha demostrado históricamente se ha opuesto a todas las iniciativas, incluso que acompaña los casos de corrupción más importantes del país y no representa a los colombianos”.

El precandidato Quintero, afirma que el Congreso de Colombia hay que cerrarlo porque es una banda criminal que se ha dedicado a la extorsión: "Es un error creer que los cambios se van a dar en un congreso que ha demostrado históricamente se ha opuesto a todas las iniciativas, incluso que acompaña los casos de corrupción más importantes del país y no representa a los colombianos". 6:16 p.m. | "Al ver que alcancé las encuestas, mis compañeros me empezaron a colocar trabas y a la derecha le encantaría vernos divididos, pero busco la unidad de todos en el Pacto Histórico": Quintero.

6:15 p.m. | “ Me han hecho atentados para matarme. La policía confirmó que habían contratado dos sicarios que iban a dormir en el hotel en Valledupar en el que me hospedaba para matarme en la noche”: expresó Quintero.

" Me han hecho atentados para matarme. La policía confirmó que habían contratado dos sicarios que iban a dormir en el hotel en Valledupar en el que me hospedaba para matarme en la noche": expresó Quintero. 6:14 p.m. | "Fico está desesperado para que me salga del camino a la presidencia": Daniel Quintero precandidato presidencial.

"Fico está desesperado para que me salga del camino a la presidencia": Daniel Quintero precandidato presidencial. 6:11 p.m. | La audiencia de acusación confirma que Fico fue el que hizo el contrato un día antes de terminar su gobierno y le dijo a la Fiscalía que se lo habían regalado; pero en la letra pequeña del contrato decía que tocaba pagarles 40 mil millones, mi gobierno termina el contrato, pero este era ilegal" Daniel Quintero sobre investigación de Aguas Vivas.

6:03 p.m. | “Estamos en un momento de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral hizo una estrategia para dividir el Pacto Histórico; sin embargo, ya hay una estrategia para ir a una consulta interpartidista, pero se necesita que todos los candidatos quieran”, dijo el precandidato presidencial.